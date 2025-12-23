Close Menu

Kad se na blagdanskom stolu nađe nešto posebno. Donosimo vam recept za krem juhu od lososa

Nježna, topla i bogata okusima, ova juha idealna je kao elegantan uvod u blagdanski ručak ili večeru, osobito za one koji vole riblja jela, ali žele nešto drugačije od klasičnih recepata

Za blagdane, kada se na stolu traži nešto posebno, ali i lagano, krem juha s lososom savršeno spaja tradiciju i dašak modernog blagdanskog ugođaja. Nježna, topla i bogata okusima, ova juha idealna je kao elegantan uvod u blagdanski ručak ili večeru, osobito za one koji vole riblja jela, ali žele nešto drugačije od klasičnih recepata. U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo recept koji se jednostavno priprema, a ostavlja dojam profinjenog blagdanskog tanjura – baš onako kako Božić i zaslužuje.

Sastojci:

  • 200 g Philadelphia krem sira
  • 400 g lososa
  • 1,5 l vode
  • 2 manje mrkve
  • 1 korijen peršina
  • 2 srednja luka
  • 16 g kopra
  • 16 g peršina
  • 2 g lovor lista
  • 2 g pimenta (zrna)
  • 1 g listića ljupčaca
  • 2 žumanjka
  • 40 g maslaca
  • 6 g soli

Priprema:

  1. U loncu zakuhaj vodu zajedno s lososom, 1 mrkvom, 1 lukom, korijenom peršina, stabljikama peršina i kopra, lovorovim listovima i pimentom. Kuhaj 30 minuta, zatim makni s vatre, izvadi sastojke, a losos prebaci na papirnati ubrus.
  2. Procijedi juhu kroz fino sito u poseban lonac i dobro je izmiješaj s Philadelphia krem sirom pomoću pjenjače.
  3. U loncu otopi maslac i popržite sitno nasjeckani luk.
  4. Lososa natrgaj na sitne komadiće, a nekoliko većih ostavi za dekoraciju.
  5. Prelij luk u loncu s ranije pripremljenom juhom s Philadelphia krem sirom, dodaj losos i kuhaj na laganoj vatri 5 minuta.
  6. U zdjelici razmuti žumanjke, dodaj žlicu juhe, promiješaj, pa dodaj još jednu.
