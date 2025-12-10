Close Menu

JOKER FASHION PORTFOLIO: Blagdanska modna romansa

Za kraj godine centar Joker pripremio je jedan romantični modni pregled koji spaja blagdanski duh s estetikom visoke mode

Puno je prilika koje nudi najljepši mjesec u godini u kojima želite zasjati. A kada svoj modni odabir uskladite sa svojim partnerom, onda je rezultat još bolji. Za Jokerovo blagdansko modno snimanje stilistica centra pronašla je ultimativne odjevne kombinacije za savršen modni sklad s voljenom osobom u svečanim danima koji su pred nama.

Zavirite u četiri različite modne priče koje donose svečanu estetiku, intimnost i blagdansku radost.

FESTIVE BURGUNDY

Umjesto božićne crvene, za perfect match s vašim partnerom ovih blagdana odaberite popularnu burgundy boju! Ova boja jednako dobro izgleda na komadima ženske i muške garderobe, a dovoljno je bogata da izgleda svečano i bez svjetlucavih dodataka. No kako i prosincu ipak ne možemo bez malo glamura, skladu bordo i sivih nijansi dodan je statement komad – svjetlucava slip suknja koja je dala završni festive touch ovoj blagdanskoj kombinaciji.

ženska majica Mango 22,99 eur, ženska suknja Mango 45,99 eur, muške hlače Polo Ralph Lauren, Five Star Fashion 185,00 eur, muški sako Galileo 199,90 eur

 

ženska majica Mango 22,99 eur, ženska torbica Coccinelle, Karla 290,00 eur, muška košulja Galileo 69,90 eur, muški džemper Galileo 69,90 eur, kravata Galileo 24,90 eur

 

hlače Polo Ralph Lauren, Five Star Fashion 185,00 eur, džemper Galileo 69,99 eur

 

sat U.S. Polo ASSN 159,99 eur

 

ženska majica Mango 22,99 eur, torbica Coccinelle, Karla 290,00 eur

 

torbica Coccinelle Karla 290,00 eur

 

cipele Aledona 450,00 eur

 

čizme Luisa Spagnoli 554,00 eur

 

COZY ROMANCE

Ako se i ne nalazite u drvenoj planinskoj kućici prekrivenoj snijegom, u ovoj ćete se kombinaciji sigurno osjećati tako! Za romantično druženje uz blagdansko darivanje treba nam odjevna kombinacija koja zrači toplinom. Doslovno i figurativno. Tople bež nijanse, mekane teksture samta i tvida, udobna obuća i nježno pletivo – sve je u znaku udobnosti i topline. Muškarcima omiljen slojevit stajling u ovoj je kombinaciji naglašen ultimativnim trendom sezone – kariranim uzorkom. Za dozu vedrine tu je klasični ženski crveni pulover, a neizostavan ‘dodatak’ svakako je širok osmijeh koji otkriva pravu radost darivanja.

ženski džemper Polo Ralph Lauren, Five Star Fashion 255,00 eur, ženska dolčevita New Yorker 6,99 eur, ženske hlače Luisa Spagnoli 280,00 eur, muške hlače Gant 125,00 eur

 

hlače Luisa Spagnoli 280,00 eur, džemper Polo Ralph Lauren, Five Star Fashion 255,00 eur, cipele Aledona 260,00 eur

 

košulja Polo Ralph Lauren, Five Star Fashion 245,00 eur, majica New Yorker 6,99 eur

 

muške hlače Gant 125,00 eur, muška košulja Polo Ralph Lauren, Five Star Fashion 245,00 eur

 

kapa New Yorker 12,99 eur

 

muške rukavice Gant 100,00 eur

 

muške cipele Gant 205,00 eur, ženske cipele Aledona 260,00 eur

 

torbica Tory Burch,Karla 499,00 eur

URBAN CHIC

Elegantan gradski stil, popularni urban chic, modni je stil koji je zbog svoje jednostavne elegancije istovremeno profinjen i kozmopolitski, moderan, a opet bezvremenski. Kao savršena kulisa za ovakav modni spoj poslužila je jedna od najviših točaka u gradu s koje se pruža jedinstven pogled, u kojoj naš modni par izgleda kao da će upravo zakoračiti na ulice New Yorka u ludi blagdanski provod.

muška dolčevita Galileo 69,90 eur, muške hlače New Yorker 24,99 eur, ženski body Yamamay 35,95 eur, ženska prozirna majica Yamamay 19,95 eur, ženska suknja Mona 320,00 eur

 

kaput Galileo 129,99 eur, šal Gant 85,00 eur, cipele Gant 194,00 eur

 

bunda Marella 300,30 eur, body Yamamay 35,95 eur, prozirna majicaYamamay 19,95 eur, torbica Coccinelle, Karla 280,00 eur

 

kaput Galileo 129,99 eur, bunda Marella 300,30 eur

 

bunda Marella 300,30 eur, kaput Galileo 129,99 eur

 

cipele Gant 194,00 eur

 

TAILORED GLAMOUR

Kada ženski kombinezon ‘posudi’ stil muškog odijela, dobijemo savršen spoj glamura po mjeri fashion minimalista. Strukturiranih silueta, savršenih krojeva, čvrstih i kvalitetnih materijala, ova muško-ženska tailored suit kombinacija idealan je izbor za najluđu noć u godini. Treba vam još samo čaša šampanjca za zdravicu u ponoć i zagrljaj voljene osobe. I nova godina može početi!

 

ženski kombinezon Elisabetta Franchi 823,00 eur, muško odijelo Galileo 299,90 eur

 

ženski kombinezon Elisabetta Franchi 823,00 eur, cipele Elisabetta Franchi 852,00 eur, torbica Pinko 308,00 eur
odijelo Galileo 299,90 eur, košulja Galileo 69,90 eur, leptir mašna New Yorker 3,99 eur, prsluk Galileo 79,90 eur

 

ženski kombinezon Elisabetta Franchi 823,00 eur, prstenje New Yorker 3/1 6,99 eur, naušnice New Yorker 7,99 eur, odijelo Galileo 299,90 eur

 

torbica Pinko 308,00 eur

 

cipele Elisabetta Franchi 852,00 eur

 

cipele Galileo 118,93 eur

 

Zahvaljujemo hotelu AC Marriot na gostoprimstvu pri snimanju ovog editorijala.

Model: Paula Buljan i Viktor Kuščić

Foto: Daniela Rudan Velat

Styling: Katija Čizmić

Make up: Fabu Spot

Hair: Hairbook by Ivica Šuljak

 

