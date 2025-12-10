JOKER FASHION PORTFOLIO: Blagdanska modna romansa

Puno je prilika koje nudi najljepši mjesec u godini u kojima želite zasjati. A kada svoj modni odabir uskladite sa svojim partnerom, onda je rezultat još bolji. Za Jokerovo blagdansko modno snimanje stilistica centra pronašla je ultimativne odjevne kombinacije za savršen modni sklad s voljenom osobom u svečanim danima koji su pred nama.

Zavirite u četiri različite modne priče koje donose svečanu estetiku, intimnost i blagdansku radost.

FESTIVE BURGUNDY

Umjesto božićne crvene, za perfect match s vašim partnerom ovih blagdana odaberite popularnu burgundy boju! Ova boja jednako dobro izgleda na komadima ženske i muške garderobe, a dovoljno je bogata da izgleda svečano i bez svjetlucavih dodataka. No kako i prosincu ipak ne možemo bez malo glamura, skladu bordo i sivih nijansi dodan je statement komad – svjetlucava slip suknja koja je dala završni festive touch ovoj blagdanskoj kombinaciji.

COZY ROMANCE

Ako se i ne nalazite u drvenoj planinskoj kućici prekrivenoj snijegom, u ovoj ćete se kombinaciji sigurno osjećati tako! Za romantično druženje uz blagdansko darivanje treba nam odjevna kombinacija koja zrači toplinom. Doslovno i figurativno. Tople bež nijanse, mekane teksture samta i tvida, udobna obuća i nježno pletivo – sve je u znaku udobnosti i topline. Muškarcima omiljen slojevit stajling u ovoj je kombinaciji naglašen ultimativnim trendom sezone – kariranim uzorkom. Za dozu vedrine tu je klasični ženski crveni pulover, a neizostavan ‘dodatak’ svakako je širok osmijeh koji otkriva pravu radost darivanja.

URBAN CHIC

Elegantan gradski stil, popularni urban chic, modni je stil koji je zbog svoje jednostavne elegancije istovremeno profinjen i kozmopolitski, moderan, a opet bezvremenski. Kao savršena kulisa za ovakav modni spoj poslužila je jedna od najviših točaka u gradu s koje se pruža jedinstven pogled, u kojoj naš modni par izgleda kao da će upravo zakoračiti na ulice New Yorka u ludi blagdanski provod.

TAILORED GLAMOUR

Kada ženski kombinezon ‘posudi’ stil muškog odijela, dobijemo savršen spoj glamura po mjeri fashion minimalista. Strukturiranih silueta, savršenih krojeva, čvrstih i kvalitetnih materijala, ova muško-ženska tailored suit kombinacija idealan je izbor za najluđu noć u godini. Treba vam još samo čaša šampanjca za zdravicu u ponoć i zagrljaj voljene osobe. I nova godina može početi!

Zahvaljujemo hotelu AC Marriot na gostoprimstvu pri snimanju ovog editorijala.

Model: Paula Buljan i Viktor Kuščić

Foto: Daniela Rudan Velat

Styling: Katija Čizmić

Make up: Fabu Spot

Hair: Hairbook by Ivica Šuljak