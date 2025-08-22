Jeste li znali da je propolis dobar za masline? Evo zašto

Propolis se koristi kao zaštitno sredstvo u preventivi razvoja biljnih bolesti i to u obliku otopine

Propolis je biljna smola, koju pčele nalaze u pupoljcima i cvijeću različitih biljnih vrsta, a posebno ga puno ima u pupoljcima divljeg kestena, bora, smreke i drugom bjelogoričnom i crnogoričnom drveću. Pčele ga sakupljaju najviše krajem jeseni, kada nema nektara u prirodi, a služi im kako bi začepile rupe u košnici i suzile ulaz u košnicu pred zimu.

Koriste ga još i za dezinfekciju stanica saća, ali i za oblaganje – mumificiranje raznih uljeza u košnicu koje ne mogu ubiti ni iznijeti vani, stoga ih pretvore u mumije. Kemijski sastav propolisa je veoma složen, pronađeno je preko 150 komponenata, od kojih su najpoznatije i najvažnije razne biljne smole, vosak, balzam, esencijalna ulja i različite organske tvari. Riječ propolis po nekima dolazi od grčke riječi pro – pred i polis – grad, što bi značilo zaštita od ulaza u grad (košnicu), dok drugi smatraju da riječ potječe od latinske riječi propoliso, što znači zamazivati – zaglađivati.

Nekolicina entuzijasta maslinara sa Brača, već nekoliko godina radi na priznavanju efikasnosti u liječenju pojedinih gljivičnih, bakterijskih i virusnih oboljenja masline upravo pripravcima na bazi propolisa. Sve je počelo s radom prof. Pecchiaija s Eubiotičkog centra iz Milana, koji je među prvima objavio pozitivne rezultate ispitivanja efikasnosti propolisa u zarazama u poljoprivredi. On je istaknuo kako su najvažniji sastojci propolisa vitamin PP i flavonoidi (vitamin P). Organska komponenta je podijeljena u tri grupe i to: polifenoli (aromatske tvari, fenoli, alkoholi i aromatski aldehidi); terpeni (esencijalna ulja) i različite tvari (aminokiseline, polisaharidi, minerali, vitamini A, B, C i E grupe.

Propolis može biti apsorbiran lisnim i korijenovim sustavom, kada u biljci potiče prirodne obrambene mehanizme antimikrobnog i stimulirajućeg djelovanja. Propolis se koristi kao zaštitno sredstvo u preventivi razvoja biljnih bolesti i to u obliku otopine. Kada otopinom propolisa prskamo masline u kasnu jesen ili kod blage zime, stimuliramo vegetativni porast s prijevremenom cvatnjom i dozrijevanjem plodova, a kada propolisom u obliku uljne, alkoholne ili vodene otopini prskamo stablo, sigurno uništavamo lisne i štitaste uši na maslini. Propolis u hidroalkoholnoj otopini, sam ili s dodatkom sumpora, kada je učinak djelotvorniji, daje odlične rezultate kod liječenja gotovo svih biljnih bolesti koje napadaju maslinu, a posebno čađavice.

