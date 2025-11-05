Jesenski odmor u srcu prirode – hostel Titius i Nacionalni park „Krka“ po nižim cijenama

Jesen na Krki donosi mir i priliku za jedinstven boravak u srcu Nacionalnog parka. Otkrijte svu raznolikost ovog područja kroz posebne tematske pakete Upoznajte Krku u jesen, koji uključuju smještaj u hostelu Titius u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima.

Osmišljeni za parove, obitelji i društva čiji članovi žele spojiti odmor, edukaciju i istraživanje prirode, ovi paketi uključuju dvodnevni boravak u hostelu Titius i obilazak najpoznatijih lokaliteta Parka – Skradinskog buka, Roškog slapa, Burnuma i Manojlovačkog slapa, uz razgledavanje sadržaja u Eko kampusu „Krka“.

Cijena paketa za dvije osobe iznosi 47 eura po osobi, dok četveročlano društvo može uživati u istom doživljaju po cijeni od 39 eura po osobi.

Smješten u srcu Parka, hostel Titius nudi udoban i pristupačan smještaj s pogledom na netaknutu prirodu i neposrednom blizinom edukativnih sadržaja, što ga čini savršenim mjestom za jesenski ili zimski boravak u prirodi i polazišnom točkom za upoznavanje cijelog Nacionalnog parka „Krka“.

Sedam eura za dan u prirodnom raju Nacionalnog parka „Krka“

Od 1. studenoga 2025. do 31. ožujka 2026. posjetitelji mogu istraživati Nacionalni park „Krka“ po zimskim cijenama ulaznica – 7 eura za odrasle, a 4 za djecu.

U tom razdoblju Park nudi mir i tišinu daleko od ljetnih gužvi, a prizori slapova i rijeke u zlatnim tonovima jeseni pružaju nezaboravan doživljaj. Ako dobro isplanirate svoj posjet, možete u jednom danu obići i Skradinski buk i Roški slap, dva najpoznatija i najposjećenija slapa u Parku, ali i edukativne, interaktivne i zabavne centre na gornjem toku: Eko kampus „Krka“ u Puljanima i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama, koji kroz multimedijalne sadržaje posjetiteljima pokazuje koliko je voda važna i za prirodu i za ljudsko društvo.

Ove jeseni i zime najljepši suvenir ponesite s Krke

Mnogobrojni vidikovci, pješačke staze, biciklističke rute i slapovi pored kojih ćete proći dodatna su vrijednost koja će vam iskustvo uživanja u prirodi učiniti nezaboravnim. Do 18. studenoga još uvijek voze brodovi iz Skradina do Skradinskog buka, što je uključeno u cijenu ulaznice, a održavaju se i izleti brodom do otoka Visovca i Roškog slapa, koji se dodatno naplaćuju. Uz doživljaj prirode, Nacionalni park „Krka“ posjetiteljima nudi priliku i da sa sobom ponesu uspomenu u obliku autohtonog suvenira: u suvenirnicama na Skradinskom buku, smještenima u obnovljenim vodenicama, posjetiteljima je na raspolaganju širok izbor predmeta koji spajaju tradiciju i suvremeni dizajn. Posebnost tih prostora je u tome što su sami po sebi dio doživljaja: stari mlinovi ispunjeni mirisom drveta i zvukom vode pretvoreni su u male galerije koje nude proizvode lokalne baštine. U trima suvenirnicama na Skradinskom buku mogu se naći tematski različite kolekcije: tekstilni proizvodi, etnografski predmeti i klasični suveniri.

Lako dostupan i otvoren cijele godine

Nacionalni park „Krka“ otvoren je tijekom cijele godine, osim 25. i 26. prosinca, a zimsko radno vrijeme mu je od 9 do 16 sati. Smješten je uz autocestu A1, na kojoj su izlaz kod Skradina i kod Šibenika. Preko glavnog ulaza u Park na Lozovcu može se brzo pristupiti najpoznatijim dijelovima Parka.

Sve informacije o paketima, ulaznicama, radnom vremenu i događanjima u Nacionalnom parku „Krka“ dostupne su na njegovim službenim mrežnim stranicama i društvenim mrežama.