Jesenski hrskavi paketići koji oduševljavaju na prvi zalogaj

U suradnji s Diskontom Stanić, donosimo recept koji savršeno spaja bogatstvo jesenskih okusa i neodoljivu hrskavost! Ovi jesenski paketići s DORBLU sirom s plemenitom plijesni i medom s đumbirom prava su mala gurmanska poslastica koja će unijeti toplinu u svaku kuhinju. Savršeni su kao predjelo, lagani zalogaj uz vino ili mirisni dodatak vašem jesenskom nedjeljnom stolu.

Zamotajte, zapecite i uživajte u spoju slatkog, slanog i pikantnog — jesenski užitak koji će vas osvojiti jednostavnošću i okusom!

SASTOJCI:

4 kriške DORBLU sira s plemenitom plijesni (približno 1 cm debljine)

4 žlice meda s đumbirom

4 lista tijesta za pite i savijače (10 x 10 cm)

10 g maslaca

otopljenog suncokretovo ulje za prženje

povrće po izboru za dekoraciju

PRIPREMA: Raširite listove vučenog tijesta i premažite ih otopljenim maslacem. Na vrh položite kriške DORBLU sira, pokapajte medom i komadićima đumbirom i preklopite tijesto tako da tekućina ne može iscuriti. Postavite list tijesta tako da jedan kut bude okrenut prema vama i stavite krišku sira na donju trećinu lista. Preklopite donji kut preko sira do gornju trećinu tijesta. Zatim preklopite lijevu i desnu stranu prema unutra. Zarolajte sir unutar tijesta prema gornjem kutu dok ne dobijete zatvoreni paket. Premažite paketiće ostatkom maslaca i pržite u tavi s malo ulja dok ne postanu hrskavi. Izvadite paketiće sira iz tave i stavite ih na papirnati ubrus da upije višak masnoće. Stilizirano posložite na tanjure, pokapajte s malo meda s đumbirom i ukrasite rotkvicama ili listovima zelene salate.

Dorblu sir potražite u Diskontima Stanić po akcijskoj cijeni od 1,99 eura (100 g) do 15. listopada u sklopu novog kataloga posvećenog bavarskim okusima.

