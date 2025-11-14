Jesen je prava sezona za novu vanjsku stolariju

Zima uskoro stiže a gradnja ili renovacija vašeg stana/kuće bliže se kraju? Jedna od važnih odluka koje je potrebno donijeti je odabir vrste i izgleda vanjske stolarije.

Pitali smo Matiju Kovača iz tvrtke TARITA NA KVADRAT o čemu sve treba voditi računa prilikom zamjene stolarije.

„Najčešća nedoumica s kojom se klijenti susreću je - što odabrati: PVC ili aluminij. Većina klijenata ima početnu preferenciju, no važno je istaknuti razlike. PVC stolarija izvrsno izolira buku ali i toplinu. Zvučna izolacija pruža vam ugodan boravak u svim prostorijama vaše nekretnine a optimiziraju se i troškovi grijanja i hlađenja. PVC se češće ugrađuje u manje nekretnine – stanove, kuće ili manje zgrade, dok je aluminijska stolarija bolji izbor kada se radi o većim površinama, primjerice, za poslovne prostore, stijene velikih površina ili ulaze u zgrade.

Aluminij ima i određenu elegantnu notu te ga mnogi klijenti biraju upravo zbog estetske komponente. S druge strane, pogodan je za lokacije s čestim nepovoljnim vremenskim uvjetima poput snažnog vjetra.

Iako vlasnici nekretnina najčešće sami polaze od varijante stolarije koja im se sviđa, uvijek je korisno poslušati savjet stručnjaka; mi možemo upozoriti na potencijalne nedostatke opcije koju je klijent odabrao te po potrebi sugerirati adekvatniji proizvod. Također, ponekad klijent ima određenu viziju, no možda postoje objektivne prepreke za izvedbu, stoga smo mi tu da savjetujemo najbolju varijantu.“

Posljednjih se godina često koristi termin „zimski“, odnosno, „ljetni“ režim prozora. No, radi se o zabludi. Naime, pomicanje mehanizama za zatvaranje utječe na prianjanje krila na okvir. Prianjanje, odnosno, zatvaranje i otvaranje prozora treba biti optimalno podešeno, niti prejako niti preslabo. Stoga je najbolje da podešavanje uvijek odrađuje stručnjak - vaš monter, bilo prilikom ugradnje prozora, bilo kod redovnog servisa.

Dodajmo da je najjednostavnije uz stolariju odmah odabrati i ugradnju prozorskih klupica po mjeri te na taj način zaokružiti priču.

Dvoslojno ili troslojno staklo

Dvoslojno staklo pruža adekvatnu izolaciju po pristupačnim cijenama, dok troslojno staklo nudi razinu više; jaču zvučnu te posebice toplinsku izolaciju, što je posebice važno u hladnijim krajevima. Naravno, i ljetne temperature u prostorijama ugodnije su kod stolarije sa troslojnim staklom.

Zaštita od sunca i insekata

Uz ugradnju stolarije, postavlja se i pitanje zaštite od sunca. Vanjske ili nadprozorske rolete, žaluzine ili grilje sugeriraju se ovisno o tipu građevine koja je u pitanju, što također najbolje savjetuje stručnjak.

Poželjno je odmah odabrati i vrstu komarnika koji će se montirati. Za lokacije u blizini zelenila ili vodenih površina, komarnici su nezaobilazni jer čine boravak u prostoru ugodnijim zbog svoje efikasne zaštite od insekata. Postoji nekoliko varijanti komarnika; fiksni, rolo ili vrata (tzv. „harmonika“) komarnici te se prema učestalosti korištenja prozora ili vrata bira odgovarajući tip za ugradnju.

Završni detalji

Provjerite jesu li u ponudu uključeni demontaža i odvoz stare stolarije kako biste bili sigurni da na završetku radova možete nesmetano uživati u pogledu kroz nove prozore i vrata. Ukoliko imate nedoumica, svakako ponovno pozovite stručnjaka na konzultacije kako biste redom prošli sve detalje.

„Uvijek savjetujemo konzultirati se sa stručnjakom oko odabira svih elemenata. Na licu mjesta bilježimo sve dimenzije te s klijentom dogovaramo detalje. Na temelju iskustva savjetujemo što je najbolja varijanta i tako klijentu osiguravamo najbolju moguću uslugu i proizvod. Kvalitetna ugradnja ključni je korak; možete imati najbolje prozore, no ukoliko nisu adekvatno ugrađeni i podešeni, niste dobili najbolji mogući proizvod.“

