Jadranka Kosor: "Ja znam što je bilo, ali i što nikad nije bilo!"

U Novom danu N1 kod naše Nine Kljenak gostovala je Jadranka Kosor, nekadašnja predsjednica Vlade. Govorila je o koncertu Marka Perkovića Thompsona, pozdravu "za dom spremni" i Tuđmanovoj antifašističkoj ostavštini.

"Ne bih se usudila procijeniti Thompsonov koncert kao glazbeni događaj. Kao što vidimo i u medijima, najmanje se priča o tome kakva se to glazba slušala. Manje-više nitko to ne tretira kao glazbeni događaj", započela je Jadranka Kosor.

"Iskoristila bih priliku ovdje, kao netko tko može reći da zna što je bilo, jer sam bila suradnica predsjednica Franje Tuđmana, mogu reći iz te perspektive i što nikad nije bilo. Ono što je bilo jest to da je predsjednik Tuđman, na kojega se mnogi pozivaju, jasno u jednom govoru u Saboru rekao da se Hrvatska temelji na antifašističkim korijenima. Onda se 92. jasno referirano na HOS i ustaški pozdrav i rekao da je hrvatski narod bio na strani pobjednika u Drugom svjetskom ratu."

Tuđman kao štit

Dodala je kako danas mnogi koriste Tuđmana u vlastite svrhe, ali time iskrivljavaju njegove stavove.

"Dakle, svi oni kojima je Tuđman štit, zapravo rade nasuprot prave i istinske Tuđmanove politike. To su ljudi koji uglavnom nisu htjeli biti uz Tuđmana dok je on bio živ. Nikada predsjednik bilo koje vlade, ni predsjednik parlamenta odlaze takvom pjevaču na naklon. Zašto? Zato što se zna da je u pjesmama tog pjevača sporan ustaški, fašistički pozdrav. To je politička poruka."

Dodala je kako ju je iznenadila poruka ministra Davora Božinovića po završetku koncerta.

"Nije se dogodilo da taj pjevač, da ta vrsta događaja, dobije političku i ministarsku podršku. Najviše me iznenadila ushićena objava ministra unutarnjih poslova na TikToku, dok se još vide svjetla pozornice. Nakon što je sve završilo, nakon što smo čuli da sva ta masa jasno odgovara tim, ponavljam, fašističkim pozdravom."

"Nikada u centru Zagreba nisu odjekivale ustaške budnice"

"Pozdravom koji nosi težak teret prošlosti i koji podsjeća na najveće izdajice u hrvatskoj povijesti, izdajice hrvatskog naroda, one koji su, može se tako reći, prodali Hrvatsku. Da ministar zahvaljuje tom pjevaču imenom i prezimenom i da ministar kaže kako je to bio događaj ljubavi, zajedništva i da se čudi bilo kakvom osporavanju i dodaje da su to bile pojedinačne poruke", rekla je Kosor.

"Nikada u centru Zagreba nisu odjekivale ustaške budnice, da se slavi najgore zlo u povijesti hrvatskog naroda. Policija nije reagirala, ali kada ministar kaže da se radi o pojedinačnim slučajevima, to zvuči teško i bolno."

"Kada u srcu Zagreba odjekuju fašistički pozdravi, to me duboko uznemirilo. Ja neću pristati na to da oni koji viču "za dom spremni" vole Hrvatsku, a ja, koja taj pozdrav prezire, ne volim Hrvatsku. Dobila sam izravne prijetnje na svoj osobni broj. Nije mene to prestrašilo, ali me zgranulo", dodala je.