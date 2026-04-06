Izraelski napad u Libanonu: Meta promašena, poginuo politički dužnosnik i njegova supruga

Pokušaj atentata izraelske vojske na pripadnika Hezbolaha u Libanonu završio je smrću civila, među kojima je i politički dužnosnik koji se protivio toj skupini.

Izraelska vojska priznala je za BBC da cilj napada nije pogođen te izrazila žaljenje zbog civilnih žrtava.

Poginuo dužnosnik i članovi obitelji

Libanonska stranka Libanonske snage objavila je da su u napadu na stambenu zgradu u mjestu Ain Saadeh, istočno od Bejruta, poginuli njihov visoki dužnosnik Pierre Mouawad i njegova supruga Flavia.

Libanonsko ministarstvo zdravstva navodi da su ukupno poginuli muškarac i dvije žene.

Prema riječima lokalnog gradonačelnika, žrtve su se nalazile kat ispod stana koji je bio meta napada.

IDF: Meta nije pogođena

Izraelska vojska poručila je da je cilj bio pripadnik Hezbolaha, ali da operacija nije uspjela.

„Žalimo zbog štete nanesene civilima“, naveli su iz IDF-a, dodajući da provjeravaju okolnosti napada.

Iz Libanonskih snaga poručuju kako Mouawad nije bio vojni cilj te da je prije napada Uskrs proveo s obitelji.

Rastu napetosti

Stranka je za tragediju optužila Hezbolah, navodeći da sukobi sve češće zahvaćaju stambene četvrti.

Ovaj napad dodatno je povećao napetosti u Libanonu, gdje se sukobi između Izraela i Hezbolaha povremeno prelijevaju na civilna područja.