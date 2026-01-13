Istražili smo gdje u Splitu možete napraviti tretman za kojim su svi poludjeli

U moru estetskih tretmana koji se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama, rijetki su oni koji izazovu stvarnu znatiželju i počnu se širiti preporukom. U zadnje vrijeme sve se češće spominje tretman koji potpisuje Manuela Shala- talijanska edukatorica, a koji je pažnju privukao vidljivim rezultatima već nakon prvog dolaska i potpuno drugačijim pristupom tijelu. Istražili smo gdje se u Splitu može napraviti ovaj tretman i kako zapravo funkcionira, a o svemu smo razgovarali s Marinom Kutlešom, vlasnicom salona Amaris Esthétique i fizioterapeutkinjom po struci.

Kako ste prvi put došli u kontakt s tretmanima koje potpisuje Manuela Shala?

Iskreno – preko jedne fotografije, jedne before & after slike na Instagramu. Vidjela sam razliku između tretirane i netretirane noge i doslovno mi se srušilo sve što sam dotad mislila da znam o oblikovanju tijela. U tom trenutku nisam vjerovala da je to moguće. Ne iz skepticizma, nego iz neznanja. Tada sam shvatila koliko malo ljudi zapravo razumije moć limfnog sustava.

Što vas je konkretno uvjerilo da ih uvedete u ponudu svog salona?

Kad sam doista shvatila kako Manuela Shala tehnika funkcionira – kako kroz limfni sustav, fascije i duboka tkiva pokreće procese koje nijedan aparat ne može – u meni se nešto prelomilo. Znala sam da je to put kojim želim ići. Ne samo da bih oblikovala tijela, nego da bih pomagala ljudima na puno višoj razini: da se osjećaju lakše, zdravije, povezanije sa svojim tijelom.

Kao fizioterapeutkinja osjetila sam da je to ono u čemu želim biti najbolja. Jer kada vidiš da možeš nekome vratiti energiju, smanjiti bol, otok i nezadovoljstvo vlastitim tijelom, shvatiš da to više nije posao, nego poziv. Ovo nije samo “masaža” – ovo je terapija koja aktivira ono što je u tijelu najmoćnije, a najzapostavljenije: limfni sustav. On ima nevjerojatnu sposobnost regeneracije, detoksikacije i obnove.

Po čemu se Manuela Shala tretmani razlikuju od klasičnih tretmana tijela?

Većina klasičnih tretmana radi površinski – na masnom tkivu, koži ili mišiću. Manuela ide dublje: u međustaničnu tekućinu, u fascije, u limfni tok. Ona ne “razbija celulit” – ona uklanja uzrok zbog kojeg celulit uopće nastaje. Zato rezultati nisu samo estetski, nego i zdravstveni.

Kako izgleda jedan Manuela Shala tretman – korak po korak?

Tretman započinje aktivacijom limfnih čvorova kako bi se otvorili drenažni putevi. Zatim se specifičnim, preciznim i snažnim pokretima radi na cijelom tijelu – ne samo na problematičnom području. Radi se duboko, ali inteligentno. Tijelo se vodi da samo izbaci višak tekućine, toksina i upalne procese. To je kao da resetirate organizam.

Koje su glavne prednosti u odnosu na druge tretmane?

Najveća prednost je što se ne bori protiv tijela – nego radi s njim. Rezultati su vidljivi odmah, ali su i kumulativni - smanjuje se otečenost, bol i upale, poboljšava se cirkulacija, nestaje osjećaj težine u tijelu, a koža postaje glađa i zategnutija.

Za koje probleme je tretman posebno učinkovit?

Za celulit, zadržavanje vode, natečenost, lošu cirkulaciju, hormonalne disbalanse, umor, bolove u nogama i osjećaj “teškog tijela”. Često dolaze i žene koje imaju problema sa štitnjačom ili kroničnim upalama.

Nakon koliko vremena klijentice vide rezultate?

Vrlo često – odmah. Razlika se vidi već nakon jednog dolaska. Ali pravi, trajni rezultat dolazi kroz kontinuitet, jer se tijelo postupno vraća u balans.

Što poručujete onima koje očekuju čudo nakon jednog tretmana?

Jedan tretman može vas oduševiti. Serija tretmana može vam promijeniti tijelo i zdravlje. Limfni sustav treba ritam, dosljednost i podršku – ali kada ga pokrenete, on čini čuda.

Postoji li univerzalni savjet koji biste dali svima?

Da. Pijte vodu, dišite duboko i pokrećite limfu. Bez zdrave limfe nema lijepog tijela – niti zdravog.

Apsolutno. Jer to nije samo tretman za izgled. To je terapija koja vraća tijelo u ravnotežu. A kad je tijelo u balansu – ljepota dolazi sama.

Na tržištu ima različitih rješenje no Manuela Shala metoda sve se više izdvaja pristupom koji ne ide linijom “popravka”, nego razumijevanja tijela. Upravo to objašnjava zašto je ovaj tretman postao tema razgovora među ženama u Splitu – ne samo zbog izgleda, nego zbog osjećaja lakoće, smanjenja otečenosti i povratka ravnoteže.