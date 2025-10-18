Istinska kazališna poslastica stiže u Split!

Na Teatru uz more Hrvatsko narodno kazalište Zadar izvest će premijerno u Splitu najnoviju komediju sa svog bogatog repertoara - "Profesionalac". Riječ je o komediji koji potpisuje kultni autor i scenarist Dušan Kovačević čije komedije na kazališnim daskama i na filmskom platnu oduševljavaju već generacije. Tek neke od njih su Maratonci trče počasni krug, Radovan III, Balkanski špijun, Ko to tamo peva i naravno Profesionalac. Humor i tragikomedija, kojom komedije Dušana Kovačevića obiluju, donijeli su popularnost njegovim djelima u filmskom ruhu i na kazališnoj sceni. Iznimka nije ni "Profesionalac" koji je kao film bio kandidat za Oscara, a kao kazališna komedija doživio brojne adaptacije i izvedbe.

"Profesionalac" u izvedbi HNK Zadar po ovogodišnjoj zadarskoj premijeri oduševio je ne samo publiku već i samog Dušana Kovačevića koji nije štedio riječi pohvale za HNK Zadar, redateljsku viziju Zorana Mužića i glumački tim kojeg čine Davor Jureško, Ivica Pucar, Dominik Karakašić, Davor Jureško, Žana Bumber, Mimi Zadarski i Jasna Ančić. Komedija "Profesionalac" po prvi put gostuje u Splitu 29. listopada u 20h na Teatru uz more u dvorani Lora.

Profesionalac je bio i ostao relevantna komedija koja ismijava vječni sukob pojedinca i sustava, apsurde birokracije te svođenje ljudi na dosjee i brojeve.

Obiluje humorom, satirom, tragikomedijom ismijavajući društvo na temu osobne slobode, nadzora i moći. Precizni dijalozi i groteskne situacije prožimaju se crnim humorom, balansirajući između smijeha i nelagode. I u životu često nam je humor jedini obrambeni mehanizam kojim se borimo protiv nemoći. Baš zato ova komedija pomoći će vam da se nasmijete dok zajedno preispitujemo stvarnost.

"Zašto gledati predstavu "Profesionalac" HNK Zadar?

Zato, što je prije svega riječ o djelu jednog od ponajboljih europskih dramskih pisaca - Dušana Kovačevića (Balkanski špijun,Tko to tamo peva,Maratonci trče počasni krug...) Svevremenski je komad koji kroz satiru i humor istražuje nadzor, moć i osobnu slobodu. Iako je nastao u specifičnom političkom i društvenom trenutku, Profesionalac ostaje iznimno relevantan jer zadire u univerzalne teme - sukob pojedinca i sustava, istinu i manipulaciju kroz crno humorne situacije.

Vrijedi pogledati i zbog izvrsnih glumaca zadarskog kazališta koje splitska publika nema priliku često gledati - Davor Jureško, Ivica Pucar, Dominik Karakašić, Žana Bumber, Mimi Zadarski i Jasna Ančić." - Ne propustite predstavu koja razotkriva sustav i otkriva malog čovjeka. Vrhunska glumačka izvedba publiku će nasmijati i zamisliti, ravnodušnih sigurno neće biti.

U nastavku programa na Teatru uz more pogledajte: 23.10. u 20h - URŠULA PJEVA TEREZU, GABI, JOSIPU, MERI, RADOJKU - glazbena večer ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE - RASPRODANO 29.10. u 20h - PROFESIONALAC - HNK ZADAR 9.11. u 20h - KAD U VOJSKU POĐEM - ZLATAN ZUHRIĆ ZUHRA I TIN SEDLAR 12.11. u 20h - KULEN RUŽ - KAZALIŠTE VIROVITICA I GRADSKO KAZALIŠTE J. IVAKIĆ VINKOVCI 23.11. u 20h - DIREKT U GLAVU - FILIP DETELIĆ I BORKO PERIĆ 30.11. u 20h - URŠULA PJEVA TEREZU, GABI, JOSIPU, MERI, RADOJKU - glazbena večer ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE 7.12. u 20h - DALMATINSKA KUHINJA - PLAYDRAMA

ULAZNICE: ONLINE na www.entrio.hr INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 SPLIT: knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)