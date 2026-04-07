Ističe ultimatum: "Noćas u dva će biti nešto, ali nikako nuklearni napad"

Američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social napisao je: "Cijela civilizacija večeras će umrijeti i nikada se više neće vratiti. Možda se može dogoditi nešto revolucionarno divno, TKO ZNA?" Jesu li to prazne prijetnje ili Trump misli ozbiljno?

Izv. prof. dr. sc. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" u emisiji "Otvoreno" HTV-a kazao je kako je "sve moguće" s obzirom na to da se radi o Trumpu, ali isključuje mogućnost upotrebe nuklearnog naoružanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Akrap: Nema govora o nuklearnom napadu

- Nego govorimo o činjenici snažnog kinetičkog napada na ciljeve i infrastrukturu unutar Irana. Vjerojatno su bombrderi B2 već u zraku i planiraju da, ako Trump da izvršnu zapovijed, bombardiraju ciljeve i da se pojačaju napadi kako bi se pregovaračku stranu prisililo da priđe bliže američkim uvjetima, te da se unutar Irana pokaže ta podjela između ideologa koji "daju vodu na mlin" Islamskoj revolucionarnoj gardi i pragmatista odnosno ljudi koji žele određeni dogovor, ne samo sa SAD-om već i Zaljevskim zemljama jer znaju da je to u korist Irana, kratkoročno i dugoročno, pojasnio je Akrap.

Kazao je kako možemo očekivati snažan kibernetički napad na kritičnu infrastrukturu u Iranu.

- Do nečega će doći u 2 sata, ali ne treba ni razmišljati da će to biti nuklearno oružje, ponovio je Akrap.

Istaknuo je kako je Iran sa svojim nuklearnim naoružanjem potencijalna prijetnja za sve države u susjedstvu.

Haidar Diab: Trump ne razumije što govori

Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista, rekao je kako je evidentno da Trump ne razumije što govori.

- On ne razumije da civilizacija jednog naroda potječe od kulture, pisma, poezije, odjeće, hrane, običaja. Iran se dosad branio i branit će se, bez obzira na sve. Vidimo kako je Trump nervozan, priča nesuvislo, Irance je nazvao životinjama i luđacima, to nije govor predsjednika najveće nacije, rekao je novinar Večernjeg lista.

Kazao je kako je "Trump vjerovao da će iranski režim pasti nakon prvog udarca i izlaska naroda na ulice".

- Rekao bih da Iranci diktiraju tempo. Iranci do danas nisu podlegli prijetnjama Donald Trumpa. Što on više može napraviti?, upitao je Hassan Haidar Diab.

Poručio je kako Trumpu više nije bitno rušenje režima ni balističke rakete niti nuklearni program, već otvaranje Hormuškog tjesnaca.

- Iranci su dvaput prevareni, oni žele jasno rješenje ovog rata. Ne može danas zaustaviti sukob, a za mjesec dana opet napadati, ustvrdio je.

Brkić: Problem u dizajnu svjetskog poretka

Prof. dr. sc. Luka Brkić, Sveučlilište Libertas, kazao je kako živimo u svijetu u kojem "moćni mogu raditi što žele, kada žele i kako žele, dok za razliku od njih oni koji nisu moćni - trpe".

- Mene situacija osobno zabrinjava, mislim da je problem puno dublji, da je problem u dizajnu svjetskog poretka, našeg sustava vrijednosti, i da bi taj dizajn trebalo mijenjati. Nadajmo se da će ovo uskoro završiti, iako ne vjerujem da hoće, rekao je Brkić.

Dodao je kako ga posebno zabrinjava kriza demokracije.

- Nejasno mi je koji je cilj SAD-a da napadne Iran. Živimo u svijetu suverenih nacionalnih država, svaka država može imati svoj nacionalni režim kakav želi njezina većina. Ne branim nijedan režim koji nije demokratski, ne zauzimam strane, već sam za racionalna rješenja koja smanjuju razinu konfliktnosti u svijetu.

Problem je, kaže, što sve počiva na sili tj. moći, a ne vlasti.

- Vlast je institucionalizacija moći, kad postavite pravila igre, onda njome možete kontrolirati. Kad imate golu silu, moć koja nije institucionalizirana na globalnoj razini, onda imate ovo, čudovišta se množe geometrijskom progresijom, kazao je Brkić.

Tko može zaustaviti Trumpa?

Akrap smatra da Trumpa može zaustaviti jedino on sam.

- Ako mu njegovi ljudi daju dovoljno jake argumente da treba dati šansu razgovorima Irancima, da se ne krene u napad, ako mu daje dovoljno jake argumente da je to dobro za SAD, on će vjerojatno promijeniti mišljenje, ali to ne znači ako se nešto u međuvremenu dogodi da neće opet promijeniti mišljenje. Ne treba govoriti o njegovim riječima, već o onome u kojem pravcu radi i s kim radi, poručio je Akrap.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif u utorak je zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa da za dva tjedna produži rok koji je nametnuo Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca.

- Zapovjednik oružanih snaga Pakistana ima izuzetno dobre odnose s Iranskom revolucionarnom gardom. Znamo tko vodi politiku. Vojska koja vodi cijelu proces, rekao je Hassan Haidar Diab.

Naglasio je kako je Hormuški tjesnac vrlo moćna i važna karta u rukama Iranaca.

- Ako pakistanska inicijativa ne prođe, i ako Trump krene, Iran neće kleknuti, borit će se, poručio je.

Što će biti s ekonomijom potraje li sukob?

Ako se situacija uskoro ne normalizira, Brkić je rekao da slijede tri velika šoka - nafta, plin i hrana.

- Najpesimističniji scenariji završavaju u stagflacijskoj krizi, visoka stopa inflacije i nezaposlenosti...Najveći ceh će platiti najsiromašniji. Europa je u specifičnoj situaciji jer ona nikako da iz svog plurala pređe u neki singular. Ima veliki problem u energetici, unutar sebe nema konsenzus oko nekih strateških pravaca i odgovora na krize. Izgledi za pesimistični scenarij su veliki, rekao je Brkić.

- Mogućnost kataklizmičkih ekonomskih scenarija su više nego opravdani. U takvim uvjetima, ne možete imati racionalan odgovor na situaciju koja je iracionalna, dodao je.

Hoće li se Egipat priključiti sukobu?

- Ako dođe do aktiviranja hutista na jugu i Bab al-Mandebu, onda možemo očekivati ulazak Egipta u cijelu priču, a to je puno opasnija priča po hutiste i Iran. Nemojmo očekivati da će Egipat sjediti sa strane i dozvoliti da im hutisti uništavaju državu, zaključio je Akrap.

Hassan Haidar Diab s tim se nije složio rekavši da je Egipat mogao intervenirati da je htio.

- Niti jedna zemlja ne želi imati posla s Iranom jer su vidjeli koliko je moćan. Niti jedna zemlja se neće miješati, zaključio je.