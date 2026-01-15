Close Menu

Iskoristite 40 posto popusta na najnovije slušne aparate: VERDI d.o.o. pokrenuo veliku akciju, kupnjom pomažete Bradatu vožnju i borbu protiv raka

Splitska tvrtka spaja vrhunsku audiološku tehnologiju i solidarnost kroz podršku inicijativi „Bradata vožnja Extreme“

Splitska tvrtka VERDI d.o.o. pokrenula je posebnu promotivno-humanitarnu akciju slušnih aparata kojom građanima nudi vrhunsku tehnologiju uz znatne popuste, a istovremeno doprinosi plemenitoj borbi protiv raka. U sklopu ove akcije moguće je ostvariti do 40 posto popusta na najnoviju generaciju slušnih aparata Rexton Reach Plus, uređaje koji predstavljaju sam vrh suvremene audiološke tehnologije.

Rexton Reach Plus dizajniran je kako bi korisnicima omogućio iznimno prirodan i čist zvuk te odlično razumijevanje govora, čak i u zahtjevnim, bučnim okruženjima. Zahvaljujući naprednoj obradi signala i inteligentnom automatskom prilagođavanju različitim slušnim situacijama, ovi aparati pružaju ugodno i stabilno slušno iskustvo u svakodnevnom životu. Dodatna prednost je Bluetooth povezivanje s mobitelima, televizorima i drugim uređajima, što korisnicima omogućuje jednostavno i moderno korištenje, dok pouzdane i dugotrajne baterije, uključujući punjive modele, osiguravaju praktičnost i sigurnost tijekom cijelog dana.

Dio prihoda za veliku humanitarnu akciju

Posebna vrijednost ove akcije leži u njezinoj humanitarnoj komponenti. Dio sredstava prikupljenih kroz prodaju u okviru ove ponude bit će doniran inicijativi Željana Rakele „Bradata vožnja Extreme“, koja se provodi u sklopu projekta Bradate aukcije s ciljem prikupljanja sredstava za borbu protiv raka. Na taj način svaki građanin koji se odluči unaprijediti kvalitetu svog sluha ujedno sudjeluje i u važnoj društvenoj misiji.

Željan Rakela

Iz VERDI-ja poručuju kako dobar sluh izravno utječe na kvalitetu života, komunikaciju i sigurnost, ali i na osjećaj povezanosti s okolinom. Upravo zato ovom akcijom žele potaknuti ljude da naprave važan korak za svoje zdravlje, ali i da pritom pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Kako do nas?

Građani mogu posjetiti VERDI-jeve poslovnice u Splitu na adresama Spinčićeva 2B i Poljička cesta 20B, gdje će dobiti stručne savjete i individualni pristup pri odabiru slušnog rješenja. Dodatne informacije dostupne su putem telefona 021 607 000 ili putem mobitela i WhatsAppa na broj 095 300 3303.

VERDI d.o.o. ovom akcijom još jednom potvrđuje da suvremena tehnologija i društvena odgovornost mogu ići ruku pod ruku, jer dobar sluh doista mijenja život, a solidarnost može spašavati živote.

