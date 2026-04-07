Iranu prekipjelo: "Prekidamo izravnu komunikaciju s SAD-om"

Iran je prekinuo izravnu komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon posljednjih prijetnji iz Washingtona, izvještavaju vodeći američki mediji poput The New York Timesa, CNN-a i Bloomberga, pozivajući se na diplomatske izvore i dužnosnike upoznate sa situacijom.

Prema tim navodima, odluka Teherana dolazi kao odgovor na sve oštriju retoriku američkog predsjednika Donald Trump, koji je Iranu postavio ultimatum vezan uz otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Pregovori u zastoju, komunikacija preko posrednika

Američki mediji navode da je Iran obustavio izravne kontakte s američkom stranom, što dodatno otežava pokušaje postizanja dogovora o smirivanju sukoba.

Ipak, komunikacija nije potpuno prekinuta. Kako prenosi CNN, kontakti se i dalje odvijaju preko posredničkih zemalja u regiji, no bez konkretnog napretka.

The New York Times ističe da su iranski dužnosnici signalizirali povlačenje iz izravnih pregovora o okončanju borbi, što dodatno smanjuje izglede za brzo diplomatsko rješenje.

Oštra retorika iz Washingtona

Situaciju dodatno zaoštravaju izjave američkog predsjednika, koji je u više navrata zaprijetio razornim posljedicama ako Iran ne ispuni američke zahtjeve.

Prema pisanju američkih medija, Trump je upozorio na mogućnost snažnih vojnih udara na ključnu infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih ruta za globalnu opskrbu naftom.

Takve izjave, upozoravaju analitičari koje citira Bloomberg, dodatno otežavaju diplomatske napore i potiču tvrđe stavove s obje strane.

Svijet na rubu nove eskalacije

Američki mediji ističu da se situacija nalazi u iznimno osjetljivoj fazi, s obzirom na to da se približava rok koji je Washington postavio Iranu.

Izostanak dogovora mogao bi dovesti do daljnje eskalacije sukoba, s potencijalno ozbiljnim posljedicama za globalnu sigurnost i tržište energenata.

U takvim okolnostima, čak i ograničeni diplomatski kanali preko posrednika postaju ključni za sprječavanje daljnjeg pogoršanja krize.