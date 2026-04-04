Iran ne popušta: Ovo je pet ključnih uvjeta za kraj rata

Iran je kao jedan od uvjeta za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom postavio poštivanje svog prava na civilnu upotrebu nuklearne energije, izjavio je diplomatski izvor iz Islamske Republike, javlja ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

"Među uvjetima za okončanje rata je trajan mir u našoj regiji, a ne tek primirje, s kojim već imamo gorka iskustva. Mehanizam za postizanje trajnog mira uključuje osudu agresora, ratnu odštetu za materijalnu štetu, ukidanje svih sankcija i poštivanje prava Irana na miroljubivu upotrebu nuklearne energije", rekao je izvor, piše Index.

Iranski uvjeti, prema izvoru:

-trajni mir, a ne samo primirje

-osuda agresora

-ratna odšteta

-ukidanje sankcija

-civilna upotreba nuklearne energije

Prijepori oko pregovora

Isti izvor napomenuo je da od početka sukoba nije bilo pregovora između Teherana i Washingtona, iako ih Sjedinjene Države navodno traže.

Krajem ožujka američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je da su dvije strane počele razgovarati o rješenju sukoba.

Međutim, iransko Ministarstvo vanjskih poslova demantiralo je da se vodi izravan dijalog, ali je potvrdilo da je Teheran preko posrednika primao poruke o želji Washingtona da pokrene razgovore.

Dodatni zahtjevi i američke prijetnje

Prema izvješću televizije Press TV, Iran je postavio pet uvjeta za prekid sukoba, koji uključuju jamstva da se rat neće ponoviti te međunarodno priznanje kontrole Teherana nad Hormuškim tjesnacem.

Istodobno, SAD prebacuje sve više vojnih snaga na Bliski istok. Trump je zaprijetio da će u sljedeća dva do tri tjedna izvesti snažne udare na Iran, dok je ministar obrane Pete Hegseth izjavio da Washington ne isključuje ni mogućnost kopnene operacije.