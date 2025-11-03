Investicijsko zlato je sve poželjniji oblik ulaganja, a mi smo istražili koliko se isplati ova investicija

Investicijsko zlato je sve popularniji oblik ulaganja. Trend rasta potražnje potaknut je makroekonomskom nesigurnošću, inflacijom i sve većom sviješću građana o potrebi diverzifikacije štednje i imovine. Velik interes za žutim metalom potaknuo je otvaranje novih poslovnica za trgovinu plemenitim metalima.

Uz četiri novootvorene poslovnice u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Osijeku, Auro Domus grupa je nedavno otvorila novu The Bank of Gold poslovnicu u shopping centru City Center One u Splitu (Vukovarska ulica 207). Sedma je to the Bank of Gold poslovnica Auro Domus grupe te je uz poslovnicu u Mall of Split (Josipa Jovića 93), druga na području Splitsko-dalmatinske županije, ne računajući ukupno 46 poslovnica Gold Shop diljem Hrvatske, koje također posluju unutar grupe.

Investicijsko zlato kao investicija ili poklon

The Bank of Gold je lanac poslovnica specijaliziranih za trgovinu plemenitim metalima u kojima klijenti mogu kupiti i prodati investicijsko zlato i srebro te dogovoriti besplatno savjetovanje o ulaganju u plemenite metale .

Poslovnice The Bank of Gold smještene su u trgovačkim centrima na frekventnim lokacijama, a osmišljene su s ciljem da se ulaganje u plemenite metale učini pristupačnim za što veći broj građana. Idealan su izbor za klijente koji žele brzu, ali profesionalnu uslugu, bez prethodne najave ili zakazivanja termina, bilo da kupuju zlato kao oblik ulaganja ili za poklon.

U The Bank of Gold poslovnicama u centru City Center One i Mall of Split potražite velik izbor zlatnih poluga i zlatnika po najpovoljnijim cijenama na tržištu.

Koliko je isplativo ulagati u zlato?

Brojke od 350 milijuna eura kupljenog investicijskog zlata u 2024. godini u odnosu na 50 milijuna eura šest godina ranije ukazuju na to da građani polako počinju shvaćati prednosti ovakve vrste investicije, a to je puno veći povrat ulaganja. Bankovne kamate su toliko niske da inflacija iz godine u godinu zapravo umanjuje vrijednost novca pa klasičnom štednjom zapravo gubite novac.

Kod investicijskog zlata je potpuno suprotna situacija. Zahvaljujući prosječnom godišnjem rastu vrijednosti zlata od oko 10 posto, štednjom u zlatu vrijednost vaše ušteđevine postepeno raste, a jednog dana kada poželite zlato unovčiti, možete to učiniti u bilo kojem trenutku, bilo gdje u svijetu. Uslijed geopolitičkih i ekonomskih kriza, cijena zlata pojačano raste. Samo od početka 2025. cijena zlata je narasla čak 45 posto, što je ulagačima donijelo popriličnu zaradu. U praksi to znači da su oni koji su početkom godine u zlato investirali 10.000 eura, danas zaradili oko 4.500 eura (ukupna vrijednost zlata danas iznosi oko 14.500 eura). Na duže staze povrat ulaganja je veći pa su tako za istih uloženih 10.000 eura prije pet godina ulagači danas zaradili čak 13.700 eura (ukupna vrijednost zlata danas iznosi oko 23.700 eura).

Investicijsko zlato je, naime, vrlo likvidna imovina, oslobođena PDV-a i poreza na kapitalnu dobit i upravo su to neke od glavnih prednosti zlata u odnosu na druge klase imovina poput dionica, obveznica ili nekretnina. Dodatna prednost je i to što investirati u zlato mogu i mali ulagači, odvajanjem manjih iznosa na mjesečnoj razini od 125, 250 ili 580 eura, koliko otprilike koštaju manje zlatne poluge od 1, 2 i 5 grama. Ovo je mudar način štednje za sigurnu budućnost.

Zamjena zlata za gotovinu – brzo i jednostavno

Uz kupnju i prodaju investicijskih proizvoda, u The Bank of Gold poslovnicama također je moguće izvršiti zamjenu zlatnog nakita i drugih zlatnih predmeta za investicijsko zlato. Klijentima su dostupne i usluge otkupa i zaloga zlata kao idealno rješenje za povećanje kućnog budžeta ili pomoć u hitnim situacijama kada im zatreba novac.

Posjetite The Bank of Gold poslovnice u shopping centrima City Center One Split i Mall of Split – i iz prve ruke dobijte sve informacije o štednji u zlatu, zakažite besplatno savjetovanje o ulaganju u plemenite metale i razgledajte ponudu investicijskog zlata i srebra ili iskoristite vrijednost svojih zlatnih predmeta i zamijenite ih za novac brzo, jednostavno i profesionalno.

