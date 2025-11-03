INA – pouzdani partner otoka Hvara

Kad netko spomene Hvar, mnogi odmah pomisle na sunce, more i dobar provod. No, iza svakodnevnog ritma života na otoku i sezonske vreve krije se nešto mnogo važnije – pouzdana opskrba koja ne poznaje sezonske granice. Tu je INA, prisutna na Hvaru još od šezdesetih godina prošlog stoljeća, kao partner lokalnoj zajednici, stanovnicima i svima koji na otok dolaze s kopna ili s mora.

Danas INA na Hvaru upravlja s tri maloprodajna mjesta – u gradovima Hvar, Jelsa i Vrboska.

Postaja u Hvaru jedina na otoku opslužuje i vozila i plovila, dok je maloprodajno mjesto Jelsa-Pelinje namijenjeno isključivo vozilima, a Vrboska-marina specijalizirana je za opskrbu plovila.

Zahvaljujući Ini, gorivo, plin u bocama i roba široke potrošnje dostupni su svima – od ribara i otočana do brojnih turista koji svake godine istražuju ljepote Jadrana.

Pouzdan partner otoka više od pola stoljeća

Više od pedeset godina INA nije samo mjesto gdje se natoči gorivo, nego i važan dio otočke svakodnevice. Tijekom godina postala je simbol pouzdanosti i kontinuiteta, ali i prijatelj lokalne zajednice. Samo na Hvaru više od 375.000 kupaca na godinu koristi usluge Ininih postaja – što dovoljno govori o povjerenju koje traje generacijama.

Modernizacija za još bolje iskustvo kupaca

Ove je godine maloprodajno mjesto u gradu Hvaru uspješno modernizirano čime je osigurana kontinuirana opskrba visokokvalitetnim gorivom, motornim uljima i mazivima te robom široke potrošnje.

Uskoro stižu i nova ulaganja – modernizacija postaje Jelsa-Pelinje donijet će dodatno proširenje usluge i bogatiju gastro ponudu, budući da će se na toj lokaciji otvoriti Fresh Corner poznat po vrhunskoj kavi, hot dogovima, svježim sendvičima, pizza wrapovima i drugim pekarskim proizvodima. Ovo je Inin doprinos ponudi otoka za domaće i goste koji žele ugodan predah uz brze i kvalitetne zalogaje.

Class Plus Premium goriva pružaju najbolje performanse

Kao i uvijek, INA osigurava samo vrhunska goriva, tako su na Hvaru dostupna standardna Class Plus i Class Plus Premium goriva, obogaćena Expert aditivima koji omogućuju optimalne performanse i čišći rad motora.

Bilo da vozite automobil, brod ili skuter, kvaliteta goriva ostaje ista – pouzdana i provjerena.

S pogledom prema budućnosti

INA će i dalje ulagati u razvoj svojih maloprodajnih mjesta na Hvaru i ostati pouzdan partner lokalnoj zajednici.

Na otoku koji živi svoj poseban ritam, INA već desetljećima dokazuje da kvaliteta, pouzdanost i povezanost s ljudima nikada ne izlaze iz mode.