Igoru Štimcu se oduzima dozvola za rad u BiH?

Pokrenuta je inicijativa kojom se traži hitno oduzimanje radne i boravišne dozvole treneru HŠK Zrinjskog, Igoru Štimcu (58), piše Slobodna Bosna, koja je u posjedu dokumenta kojim se traži navedeni postupak.

U dokumentu upućenom Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine navodi se da je Štimac grubo prekršio Zakon o strancima, a inicijativu je u parlamentarnu proceduru uputio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović.

Što je Štimac izjavio?

U obrazloženju inicijative citira se izjava koju je Igor Štimac dao gostujući u emisiji na televiziji Sport Klub 31. siječnja ove godine. "Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama", rekao je tada Štimac.

Grubo kršenje Zakona o strancima

U inicijativi se navodi kako takav javni istup stranog državljanina na privremenom radu u BiH predstavlja grubo kršenje Zakona o strancima, a posebno članka 10., koji propisuje da je stranac za vrijeme boravka u BiH dužan poštovati javni poredak, odnosno pridržavati se zakona i odluka tijela vlasti. Ističe se da je Štimcu radna dozvola izdana isključivo za obavljanje poslova trenera, no umjesto toga on se, kako stoji u obrazloženju, "kontinuirano upušta u političko djelovanje, javnu propagandu i istupe koji nemaju nikakve veze sa sportom".

Njegovi istupi, tvrdi se, sadrže elemente podrivanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta BiH, povijesnog revizionizma, netrpeljivosti i političke radikalizacije te promocije ideologija suprotnih antifašističkim i demokratskim vrijednostima. U napomeni se dodaje kako je Štimca zbog sličnih istupa u prosincu 2025. godine već sankcionirao Nogometni savez Bosne i Hercegovine, što se navodi kao dokaz da se ne radi o izoliranom incidentu, već o obrascu ponašanja.

Poziv na otkazivanje boravka

Od Službe za poslove sa strancima traži se da postupi u skladu s člankom 96. Zakona o strancima, koji propisuje razloge za otkazivanje boravka.

U inicijativi se poziva na točke koje kažu da se boravak strancu otkazuje ako ne poštuje javni poredak, ako poduzima aktivnosti koje narušavaju sigurnost BiH, ako boravi u zemlji protivno svrsi za koju mu je boravak odobren ili ako njegova prisutnost predstavlja prijetnju javnom poretku ili sigurnosti. Zaključno se od Službe zahtijeva da zaštiti javni interes i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, navodi portal Slobodna Bosna.