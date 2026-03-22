Igor Tudor nakon porazne utakmice dobio iznenadnu vijest o obiteljskoj tragediji

Nogometaši Tottenham Hotspur upisali su težak poraz u 31. kolu Premier League, izgubivši 0:3 od Nottingham Forest. Strijelci za goste bili su Igor Jesus u završnici prvog dijela, Morgan Gibbs-White u 62. minuti te Taiwo Awoniyi pred sam kraj susreta.

Ovim porazom trener Igor Tudor nastavio je niz slabijih rezultata, s obzirom na to da je u posljednjih sedam utakmica na klupi londonskog kluba upisao čak pet poraza. Sve se češće spominje i mogućnost njegova odlaska s klupe.

Nakon utakmice Tudor nije bio u mogućnosti ispuniti svoje medijske obveze. Kako prenose engleski mediji, neposredno po završetku susreta zaprimio je vijest o iznenadnoj obiteljskoj tragediji. Umjesto njega, na konferenciji za medije obratio se pomoćni trener Bruno Saltor.