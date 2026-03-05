Idealan poklon za Dan žena

Možda se čini klišejem, ali cvijeće je jedno od omiljenih iznenađenje za Dan žena. Svakako da cvijeće nije jedini način da obilježite ovaj dan, ali je izvrstan dar koji može dodati dozu posebnosti ovom važnom danu u godini.

Zašto je cvijeće dobra ideja za Dan žena

Odavanje počasti ženskim postignućima cvijećem seže u prošlost, a jedan od ljepših načina da prenesete svoju ljubav i divljenje ženama u svom životu je s iskrenim buketom ili cvjetnom kutijom za Međunarodni dan žena.

Ako žena, kojoj želite izraziti ljubav i poštovanje na Dan žena, voli cvijeće, ne tražite dalje. Izrazite svoju zahvalnost, poštovanje i ljubav cvjetnom kutijom ruža ili razigranim buketom od sezonskog cvijeća. Međutim, čak i ako cvijeće nije njezin prvi izbor, vrijedi razmisliti o osjećajima koje cvijeće izaziva kada se nekome zahvalimo ili im uljepšamo dan buketom ili cvjetnom kutijom.

Studija sveučilišta Rutgers, na primjer, pokazala je da sudionici koji su primili cvijeće na dar "doživljavaju trenutno poboljšanje raspoloženja" (Haviland-Jones, 2005.), što sugerira da je to jedan od najbržih i najučinkovitijih načina za uljepšavanje nečijeg dana. I ne samo to, ista su istraživanja pokazala da su ispitanici prijavili poboljšana stanja raspoloženja i tijekom sljedećih dana.

Koje cvijeće odabrati za Dan žena

Iako se nekad ženama poklanjao uglavnom crveni karanfil za Međunarodni dan žena, danas se daruju i ruže, mimoze te druge vrste cvijeća.

Ruže

Tradicionalno se za 8. ožujak ipak još najviše poklanjaju crvene ruže, a one označavaju istinsku ljubav, znak su poštovanja, dok primjerice ružičaste govore o prijateljstvu i radosti. Ruža u narančastoj boji simbolizira želju i strast. Bijele ruže kao dar šalju poruku dostojnosti, simbol su čistoće, nevinosti i vrline, a žuta ruža je simbol prijateljstva (iako su u viktorijansko doba imale značenje ljubomore ili nevjere).

Ne samo da su ruže jedan od najidealnijih odabira cvijeća koje možete poslati dragoj vam osobi u bilo kojoj prigodi, one su također omiljeni izbor za Dan žena. Njihov kraljevski i impozantni izgled neće ostaviti ravnodušnu nijednu primateljicu.

Kale

Kale simboliziraju eleganciju, luksuz i bogatstvo. Ovo cvijeće se obično poklanja vrlo posebnim ženama, koje vole minimalizam i jednostavnost, a najčešće u buketima kao kombinacija s različitim cvijećem.

Orhideje

Simbol su profinjenosti, romanse, ali i uspjeha i bogatstva. Orhideja je jedan od najljepših i najposebnijih cvjetova, a postoji preko 25 000 vrsta. Muškarac koji pokloni orhideju za Dan žena, želi svojoj dragoj ženi pokazati koliko je ona posebna i jedinstvena. Bijele orhideje se poklanjaju elegantnim i starijim ženama, majkama ili bakama, čime muškarac pokazuje da se divi eleganciji, šarmu i gracioznosti žene.

Liljani

Ljiljani su oduvijek omiljeni mirisni izbor za Dan žena. Poznati su po tome što predstavljaju mnoge aspekte ženstvenosti kao što su majčinstvo, ljepota i strast pa zasigurno ta simbolika pristaje kao najdivniji izbor za Dan žena.

Ranunkule, anemone, frezije, karanfili

Veselo sezonsko cvijeće kao što su ranunkule, anemone, frezije i karanfili su omiljene kombinacije u ovo doba godine jer unose dašak proljeća i razigranosti.

Ovakve cvjetne kreacije posebno darujemo osobama veselog karaktera, a njihovoj prirodnoj lepršavosti ovakav buket ili cvjetna kutija savršeno pristaje kao znak ljubavi, poštovanja i zahvalnosti što postoje u našem životu.

Vjesnici proljeća su također odličan izbor i češće ih poklanjaju žene ženama. Stručak žute mimoze je simbol ljubaznosti, raskoša, moći i povjerenja, no ne zaboravite ni ostalo proljetno cvijeće - zumbule, ljubičice, jaglace, tulipane i narcise.

Mimoza

Mimoza je jedna od simboličnih cvjetova povezanih s Međunarodnim danom žena, no ovaj cvijet je povezan i s nevinošću. Razlog tome je što je mimoza poznata kao “iznimno osjetljiv cvijet”. Njezini listovi se zatvaraju kada ih dodirnete, a isto se događa s njima noću. Sa svojim jarko žutim tonom i valovitim, raširenim cvjetovima, energičan je i živahan cvijet koji možete podijeliti s nekim posebnim.

Tulipani

Prekrasan proljetni cvijet još je jedan popularan odabir za darivanje povodom Dana žena. Mnoge žene obožavaju tulipane zbog svoje jednostavne ljepote i razigranih boja. Simboliziraju ljubav u svakom obliku, ali onaj crvene boje predstavlja otvoreno izjavljivanje ljubavi osobi kojoj ga poklanjate.

Bez obzira na to odlučite li poslati cvijeće ili ne 8. ožujka, svakako obilježite dan nečim posebnim kako biste važnim ženama u vašem životu pokazali koliko su vam značajne.

Darujte košaru punu ljubavi, zahvalnosti i poštovanja bez puno riječi.