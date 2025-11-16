I TREĆI KONCERT USKORO RASPRODAN! Ana Uršula Najev & Black Coffee osvajaju publiku

Koncertom posvećenim glazbenim divama Terezi, Gabi, Radojki, Josipi, Meri... Ana Uršula Najev & Black Coffee začinili su kraj ljeta na Teatru uz more na najbolji mogući način.

No, to je tek bio početak.

Njihov drugi koncert u listopadu rasprodan je još brže od prvog, a i treći koncert u dvorani Lora najavljen za 30. studenog uskoro će biti rasprodan!

"Od prvog dana nismo sumnjali u interes za ovim programom. Vječne melodije naših najvećih glazbenih diva u kombinaciji s besprijekornim muziciranjem Black Coffee-a i moćnim glazbenim ekspresijama vokala Ane Uršule Najev mogu biti samo dobitna kombinacije. Svi koji su bili na prethodna dva koncerta mogu to potvrditi, a i svjedočiti o nevjerojatnoj količini pozitivne energije u kojoj su uživali kroz Uršuline izvedbe. Stoga ne čudi da se i dobar dio njih vraća ponovno na ovaj koncert još jednom uživati. Split su osvojili, što dokazuje uskoro rasprodan i treći koncert , a kroz iduću godinu osvojit će i ostatak Hrvatske", rekao je Damir Bubalo iz Teatara uz more.

Maestralna vokalna izvedba Uršule Najev svevremenih pjesama poput O jednoj mladost, Kuća za ptice, Mornareva Žena, Romanca, Ništa nova... uz virtuozno muziciranje vrhunskih glazbenih majstora Black Coffee nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Još jednom, 30. studenog u Lori povest će nas na putovanje kroz nedostižne evergreene hrvatske glazbe, ali i one skrivene pjesme koje diraju u dušu, naših ponajvećih glazbenih diva Tereze, Gabi, Josipe, Meri, Radojke... Uz naše dive večer neće proći bez svjetskih evergreena koji su ovjekovječile Aretha Franklin, Tina Turner, Diannah Washington...

Do kraja ove godine na Teatru uz more pogledajte: 23.11. u 20h - DIREKT U GLAVU - FILIP DETELIĆ I BORKO PERIĆ 30.11. u 20h - URŠULA PJEVA TEREZU, GABI, JOSIPU, MERI, RADOJKU - glazbena večer ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE 7.12. u 20h - DALMATINSKA KUHINJA - PLAYDRAMA Predstava za djecu: 7.12. u 10h - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT - BOJAN JAMBROŠIĆ, MATEJA MAJERLE I ANA DORA BAJTO ULAZNICE: ONLINE na www.entrio.hr INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 SPLIT: knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)