Hrvoje Klasić: Isus bi pao u nesvijest kad bi vidio kako se ponašaju brojni hrvatski katolici

U Novom danu kod Nine Klenjak na N1 televiziji gostovao je povjesničar Hrvoje Klasić. Razgovarali su o koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, pogotovo o njegovim političkim i povijesnim implikacijama.

"Thompson je apsolutno najveći influencer kada je u pitanju odnos prema hrvatskoj prošlosti. To nije niti jedan sveučilišni profesor ni povjesničar. I to baš po pitanju onih najosjetljivijih djelova hrvatske prošlosti kao što su Drugi svjetski rat ili Domovinski rat. Tako da je tim važnije kakve poruke on šalje. Ako netko može okupiti pola milijuna ljudi, onda je bitno kakve poruke on šalje", započeo je Hrvoje Klasić.

"Bitno je ne samo što kaže nego i ono što prešuti. Ono što je on govorio u devedesetima je da cijeni Antu Pavelića i NDH. On je nakon toga to prestao govoriti, kada su mu zabranjivali nastupe po Europi, ali nikada nije rekao da je bio mlad, lud, da je zemlja napadnuta i da je otišao u drugu krajnost, ali da je ustaški pokret zločinački i da je bio saveznik Adolfa Hitlera. Da to više ne misli. On je mudro zašutio. Ja ne poznajem čovjeka, ali mislim da on to i dalje misli to što je mislio devedesetih i da ostavlja time prostor za manipulaciju."

"Živimo u anti-antifašističkom društvu"

Međutim, Klasić smatra da su problemi dublji i da njihovu genezu možemo pronaći upravo u - prošlosti.

"Ja sam više puta rekao i ponovit ću opet: mi od 90. ne živimo u fašističkom, ali niti u antifašističkom društvu, mi živimo u anti-antifašističkom društvu. Vi nećete čuti Andreja Plenkovića, Davora Božinovića ili Ivana Penavu da cijene ustaški pokret ili hvale Antu Pavelića. Ali ćete vidjeti da toleriraju i relativiziraju izvikivanje ustaških pozdrava, nošenje ustaških znakova i zastava.

Evo da ponovim za one koji ne znaju što je bilo. Za dom spremni je jedino i isključivo ustaški pozdrav. To je bio 41. i 91. Tu nema spora. Sada je samo pitanje koliki dio ljudi koji to izvikuje to zna, pa baš zato to izvikuje, a koliko ih je koje boli briga", kaže Klasić.

"HDZ od osnivanja koketira s ekstremnom desnicom"

"HDZ je od svog osnivanja pod Franjom Tuđmanom koketirao s ekstremnom desnicom. To je ono što danas imamo. Problem je nastao u devedesetima, kada se dopustilo da osnivaju paravojne formacije koje se nazivaju po Juri Francetiću i Rafaelu Bobanu, čiji zapovjednici govore da cijene Pavelića. Tada ste otvorili Pandorinu kutiju", dodao je.

Međutim, smatra da je posebno indikativno kako se Hrvatska danas odnosi prema tradiciji antifašizma.

Kako se ponašaju vjernici?

"Ako je itko trebao biti u prvim redovima na 80. godišnjici pobjede nad nacizmom, onda su to trebali biti građani bivše Jugoslavije. Imali smo najjači i najefikasniji pokret otpora u Drugom svjetskom ratu, a mi se toga sramimo. Sve smo podredili devedesetima."

"Isus bi pao u nesvjest kada bi vidio kako se ponašaju brojni hrvatski katolički vjernici. Koliko tu ima oprosta, mira, empatije, a koliko poziva na mržnju? Nisam ja sada tema, ali koliko masovne prijetnje smrću dobivam upravo od ljudi koji su vjernici i tako polaze potpuno suprotno od onoga što piše u Evanđeljima i Svetom Pismu", dodao je.