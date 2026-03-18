Hrvatska se žestoko bori za 16-godišnjeg dragulja

Nogometaši Bayerna igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Atalante, a među svjetskim zvijezdama, našlo se i jedno novo lice. Riječ je o Filipu Paviću, 16-godišnjem stoperu hrvatskih korijena, kojem je trener Vincent Kompany ukazao povjerenje i po prvi put ga uvrstio u zapisnik seniorske momčadi za jednu natjecateljsku utakmicu.

Iako je poziv dijelom uvjetovan i problemima s ozljedama u prvoj momčadi, Pavić je priliku zaslužio sjajnim igrama u mlađim kategorijama, gdje je nedavno iz U-17 momčadi prešao u U-19 selekciju. Ovaj potez kruna je velikog uspona mladića kojeg u Münchenu vide kao budućnost obrane, piše Index.

Veliki talent hrvatskih korijena

Paviću ovo nije prvi doticaj sa seniorskom svlačionicom. Kompany ga je priključio treninzima prve momčadi još u rujnu prošle godine dok je Pavić imao svega 15 godina, tada zbog ozljede Min-jae Kima. Zbog tadašnje dobi, prema pravilima Njemačkog nogometnog saveza koji dopušta nastupe tek sa 16 godina, nije mogao biti u konkurenciji za službene utakmice.

Filip Pavić rođen je 19. siječnja 2010. godine u Njemačkoj, a u Bayernovu akademiju stigao je još 2019. iz lokalnog kluba SV Waldperlach. Igra na poziciji stopera, no zbog svoje polivalentnosti može pokriti i mjesta desnog beka te zadnjeg veznog.

Da klub na njega najozbiljnije računa, potvrđuje i novi ugovor koji je potpisao u siječnju ove godine, a koji ga s bavarskim divom veže sve do ljeta 2029. godine. Njemački mediji opisuju ga kao "iznimno inteligentnog, fizički snažnog i tehnički dotjeranog braniča".

Odluka o reprezentaciji: Hrvatska ili Njemačka?

Iako je nogometno odrastao u Njemačkoj i nosio kapetansku traku njemačke U-16 reprezentacije, Pavićevi roditelji su Hrvati, što ga čini izuzetno zanimljivim i za Hrvatski nogometni savez. U listopadu 2024. godine dobio je poziv hrvatske U-15 reprezentacije za prijateljske utakmice protiv Varaždina i Rudeša u Ludbregu.

Ove godine nastupio je za Njemačku U-16 reprezentaciju na Algarve turniru gdje je Njemačka ostvarila jednu pobjedu, jedan remi i jedan poraz. Ukupno je upisao devet nastupa za tu selekciju. No, pitanje za koju će seniorsku reprezentaciju nastupati ostaje otvoreno, piše Index.

Njemački nogometni savez (DFB) ulaže velike napore kako bi Pavić u budućnosti nastupao isključivo za njihove selekcije. Pojedini izvori navode kako se mladom igraču i njegovoj obitelji sugerira da bi odabir njemačke reprezentacije bio povoljniji za njegov daljnji klupski razvoj.

