Hrvatska noćas igra protiv Kolumbije. Evo gdje je i kada možete gledati

Hrvatsku noćas u prvoj generalci za SP čeka ozbiljan test
Luka Modrić

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak od 00:30 po hrvatskom vremenu igra prijateljsku utakmicu u američkom Orlandu protiv Kolumbije. Momčad Zlatka Dalića na Floridi čeka dvostruki program jer će također u Orlandu u noći s utorka na srijedu 1. travnja od 2 sata po hrvatskom vremenu igrati protiv Brazila. Prijenos utakmice protiv Kolumbije je na Novoj TV, a studijska emisija počinje u 23:45, piše Index.

"Kolumbija ima puno brzih i sjajnih igrača, veliki test za nas. Nastavljamo praksu jakih utakmica, ali dobit ćemo prave odgovore na to u kakvom smo stanju i što moramo popraviti. Nastojat ću da svi igrači dobiju minutažu, ali protiv Kolumbije će morati biti dobra povratna trka. Imaju sjajne igrače. To je priprema i za Ganu kasnije", rekao je izbornik Zlatko Dalić u najavi utakmice.

Hrvatsku čeka vice-prvak Južne Amerike

Hrvatsku noćas u prvoj generalci za SP čeka ozbiljan test. Kolumbija je pod argentinskim izbornikom Nestorom Lorenzom imala niz od 28 utakmica bez poraza, u sklopu kojeg je pobijedila Njemačku, Brazil, Urugvaj i Španjolsku. Prije dvije godine plasirala se u prvo finale Copa Americe u 23 godine te minimalno izgubila od Argentine u produžecima.

Na prvenstvu Južne Amerike postigla je čak 12 golova. U rujnu 2025. Kolumbija se plasirala na Svjetsko prvenstvo kao trećeplasirana od deset reprezentacija u južnoameričkim kvalifikacijama. Prva zvijezda Kolumbije je Bayernov krilni napadač Luis Diaz. Osim njega tu su i vremešne legende David Ospina (37), James Rodriguez (34), Santiago Arias (34), Juan Fernando Quintero (33)...

Popis hrvatskih reprezentativaca za utakmice protiv Kolumbije i Brazila:

Golmani: Dominik Livaković (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City), Karlo Letica (Lausanne-Sport)

Obrana: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augsburg), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV), Ivan Smolčić (Como)

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Napad: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg)

Pretpozivi: Bruno Petković (Kocaelispor), Mislav Oršić (Pafos), Franjo Ivanović (Benfica), Domagoj Bradarić (Hellas Verona), Toma Bašić (Lazio), Dion Drena Beljo (Dinamo), Franko Kovačević (Ferencváros), Luka Stojković (Dinamo)

