Hrvatska mladost za povijest! U-19 na Europskom prvenstvu u Walesu, U-17 izborila Estoniju i Svjetsko prvenstvo u Kataru

Hrvatski omladinski nogomet ispisao je sjajnu stranicu svoje povijesti. U istom danu dvije mlade reprezentacije ostvarile su velike uspjehe: Hrvatska U-19 remijem protiv Francuske u Varaždinu osigurala je plasman na Europsko prvenstvo u Walesu, dok je U-17 reprezentacija remijem s Poljskom potvrdila prvo mjesto u skupini, izborila završnicu Europskog prvenstva u Estoniji te ujedno osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Mlada hrvatska U-19 reprezentacija odigrala je 1:1 protiv Francuske u trećem susretu mini-turnira elitnog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo te kao prvoplasirana momčad skupine izborila završnicu u Walesu. Momčad koju vodi Siniša Oreščanin tako je ostvarila povijesan rezultat, budući da se Hrvatska u ovom uzrastu na europsku smotru plasirala prvi put nakon 2016. godine.

U susretu odigranom na Gradskom stadionu u Varaždinu Hrvatska je pokazala zrelost, kvalitetu i mirnoću protiv jednog od najjačih europskih protivnika. S obzirom na to da je Hrvatskoj za prolaz bio dovoljan i remi, bod osvojen protiv Francuske bio je vrijedan plasmana među osam najboljih reprezentacija Starog kontinenta.

Smiljanićev pogodak za veliko slavlje

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 55. minuti. Lovro Chelfi je nakon duplog pasa s desne strane ušao u kazneni prostor Francuske i povratnom loptom pronašao Pavla Smiljanića, koji je preciznim udarcem zatresao mrežu za vodstvo Hrvatske i erupciju oduševljenja na tribinama. Francuska je uspjela uzvratiti u 68. minuti, kada je Mmadi prošao po desnoj strani i na prvoj vratnici pronašao Molebea, koji je iz blizine pogodio mrežu iza Rajića za 1:1. Ipak, hrvatska reprezentacija do kraja je sačuvala rezultat koji joj je bio dovoljan za veliko slavlje.

Posao Hrvatskoj dodatno je olakšan u završnici susreta, kada su Francuzi od 80. minute ostali s igračem manje nakon što je Muzungu zbog prekršaja nad Šutalom zaradio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton.

Izabranici Siniše Oreščanina vrlo su dobro otvorili utakmicu i već u ranoj fazi preko tranzicije stvarali ozbiljne probleme francuskoj obrani. Prijetili su Šutalo i Barić, no njihovi udarci nisu pronašli okvir gola, dok je Smiljanić zamalo zakasnio na ubačaj s desne strane. Francuska je svoju najbolju priliku u prvom dijelu imala preko Detourbeta, no rezultat se tada nije mijenjao. Na kraju je Hrvatska osvojila prvo mjesto u skupini sa sedam bodova, ispred Francuske koja je završila s pet, Švicarske s tri i Norveške s jednim bodom.

Europsko prvenstvo u Walesu, na kojem će igrati osam reprezentacija, održat će se od 28. lipnja do 11. srpnja, dok je ždrijeb skupina zakazan za 16. travnja u Wrexhamu.

U-17 remijem s Poljskom do Estonije i Katara

Velik dan za hrvatski nogomet upotpunila je i U-17 reprezentacija, koja je u posljednjem kolu elitnog dijela kvalifikacija remizirala 1:1 s Poljskom i tako osvojila prvo mjesto u skupini. Momčad izbornika Marijana Budimira tim je rezultatom izborila plasman na Europsko prvenstvo u Estoniji, ali i nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Poljska je povela u 38. minuti preko Buchte, koji je nakon ubačaja iz kuta najbolje reagirao u hrvatskom kaznenom prostoru i poslao loptu u mrežu. Hrvatska je u nastavku pojačala pritisak i tražila pogodak koji bi joj osigurao prvo mjesto. Junak hrvatske reprezentacije bio je Jakov Dedić, koji je u 73. minuti izborio slobodan udarac, a potom ga sam i izveo. Lopta je preletjela živi zid i prošla kroz ruke domaćeg vratara Bochniarza, taman toliko da prijeđe gol-liniju i donese Hrvatskoj izjednačenje, ali i ogroman uspjeh.

Da se pogodak sprema, moglo se naslutiti i nekoliko minuta ranije, kada je Dedić u 67. minuti ozbiljno zaprijetio iskosa s desne strane, no lopta je otišla tik uz suprotnu vratnicu. Do kraja susreta obje su reprezentacije imale još nekoliko dobrih prilika, ali rezultat se više nije mijenjao.

Hrvatska je natjecanje završila na vrhu skupine sa sedam bodova, ispred Republike Irske sa šest, Poljske s četiri i Slovačke bez bodova. Europsko prvenstvo U-17 održat će se u Estoniji od 25. svibnja do 7. lipnja, a ždrijeb skupina bit će 9. travnja u Tallinnu.

Kustić: "Ovo je prekrasan dan za hrvatski nogomet"

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić nije skrivao ponos nakon iznimnog dana za hrvatski nogomet. "Ovo je prekrasan dan za hrvatski nogomet i meni jedan od najdražih otkad imam privilegiju voditi Hrvatski nogometni savez. Svi znamo koliko je nevjerojatno da malobrojna zemlja poput Hrvatske ima tri svjetske medalje, ali također je čudesno da se zemlja s manje od četiri milijuna ljudi u jednom danu plasira na dva europska prvenstva i jedno svjetsko prvenstvo u uzrastima do 17 i do 19 godina."

Posebno je istaknuo da ovakvi rezultati nisu slučajnost, već posljedica sustavnog rada na svim razinama hrvatskog nogometa.

"Ovi briljantni rezultati svakako su plod talenta, vještine i truda naših igrača, ali su i ogledalo sustavnog rada u hrvatskom nogometu. Stoga čestitke i zahvale, osim sjajnim igračima, idu izbornicima Siniši Oreščaninu i Marijanu Budimiru, njihovim stožerima, tehničkom direktoru Stipi Pletikosi, glavnom instruktoru Petru Krpanu, djelatnicima HNS-a, svim županijskim instruktorima, a svakako i trenerima i osoblju u klupskim akademijama koji s tim igračima svakodnevno rade."

Kustić je na kraju poručio kako su veliki i kontinuirani uspjesi potvrda kvalitetnog rada s mladim uzrastima te naglasio da će savez mladim reprezentacijama osigurati najbolje moguće uvjete za nastupe na velikim natjecanjima koja slijede.