Hrvati nakon nekretnina najviše ulažu u - zlato! A najveće pojedine kupnje su i po nekoliko milijuna eura...

Kao specifičnu kategoriju - jer je i fizičko dobro, jer je teoretski najmanje volatilna te obično služi kao utočište za kapital u nesigurnim vremenima, a istovremeno je gotovo kontradiktorno posljednjih godina donosila najveći prinos strahovitim rastom cijene - ostavili smo zlato.

Oduvijek je dakle zlato bilo interesantno, samo što su nekad do zlata mogli doći samo bogati. Danas se situacija promijenila pa smo za kratak osvrt o investiciji u zlato pitali Davora Žica, člana uprave Auro Domus Grupe, jedne od najznačajnijih tvrtki u Hrvatskoj koje se bave prodajom, ali i otkupom zlata...

- Zlato je posljednjih godina postalo sve zanimljivija opcija za ulaganje u Hrvatskoj, koju bira sve više građana različitih profila. Jedan od mitova koji se vezuje za ulaganje u zlato jest da je to investicija samo za bogate, ali prosječna investicija u zlato u 2026. godini iznosi oko 8.500 eura. To znači da s jedne strane imamo doista klijente koji ulažu i po nekoliko milijuna eura u pojedinoj transakciji, ali s druge strane imamo i kupce koji štede u zlatu s iznosima od nekoliko stotina eura mjesečno. I svima njima ulaganje u zlato je vrlo isplativo: u godinu dana cijena zlata je porasla za 80 posto, a u razdoblju od 2021. godine do danas se više nego udvostručila. Posljedica je to nestabilne situacije u svijetu, kada se zlato kupuje kao sigurna investicija – cijenu su „prema gore“ gurale razne krize, od pandemije i kraha opskrbnih lanaca početkom desetljeća, ruske invazije na Ukrajinu, nemira na Bliskom Istoku, inflacije i gospodarske neizvjesnosti… No, i u „mirna vremena“ zlato stabilno povećava vrijednost, pa je tako prosječni godišnji prinos koji ulaganje u zlato ostvaruje između 9,5 i 11,5 posto.

U razvijenim zemljama, ulaganje u zlato je uobičajeno, a većina investitora drži između 10 i 30 posto svoje imovine u zlatu. Hrvatska se sve više približava tom trendu, jer godišnji volumen kupnje investicijskog zlata raste. Primjera radi, kada je investicijsko zlato „na mala“ vrata ponuđeno hrvatskom tržištu 2013. i 2014. godine, godišnji je promet bio oko milijun eura. Do 2024. godine narastao je na oko 300 milijuna eura, a prema procjenama tržišta, u protekloj je godini iznosio između 800 milijuna i milijarde eura.

Auro Domus je prošle godine, u suradnji s agencijom Promosapiens, napravio prvo veliko istraživanje o navikama Hrvata vezanim uz ulaganje, s posebnim naglaskom na zlato. Istraživanje je pokazalo kako je, nakon nekretnina, investicijsko zlato najpoželjnije ulaganje u našoj zemlji. Zbog toga je realno očekivati i da će volumeni prodaje rasti, što se pokazuje i ove godine, kada smo samo u siječnju imali promet na razini čitave 2024.

Ako govorimo o tome koje je „najbolje“ ulaganje, odgovor može biti samo individualni: ovisno o vlastitim preferencijama, apetitu za rizik, raspoloživim sredstvima i planiranom trajanju investicije. Svakako, zlato se izdvaja kao kvalitetno rješenje za investiciju ili štednju na duži rok, s očekivanim stabilnim i značajnim prinosom. Uostalom, središnje banke diljem svijeta u posljednjih pet godina dramatično su povećale svoje zlatne rezerve, što potvrđuje da je zlato poželjna investicija i za institucionalne kupce. Neke prednosti koje zlato ima su jednostavna dezinvesticija (primjerice, za razliku od nekretnine, zlato se može brzo prodati po unaprijed poznatoj cijeni, a Auro Domus isplaćuje unutar 24 sata i najveće iznose), može se čuvati bez dodatnih troškova (Auro Domus za svoje klijente omogućuje besplatnu osiguranu pohranu u svom trezoru), lako je prenosivo i njegova je cijena praktički jednaka „od Aljaske do Australije“.

S obzirom na veliki interes Splićana za zlatom, nedavno smo proširili i preuredili našu trgovinu u Mall of Split te otvorili novu u City Center One, a klijentima smo dostupni i na drugim lokacijama u gradu, kao i u svim većim dalmatinskim i hrvatskim gradovima.