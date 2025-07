Hrvat iz Australije snima dokumentarac o Thompsonu. Stigao je na koncert

Redatelj Steve Ravić na Thompsonov koncert doputovao je iz daleke Australije. On o pjevaču čak snima dokumentarac, a zašto je to odlučio podijelio je s ekipom Dnevnika Nove TV.

"Meni jako smetaju ove klevete koje se šire po svijetu jer te klevete nisu samo protiv Marka Perkovića Thompsona već protiv hrvatskog naroda općenito. Nama je cilj da mi dokažemo svijetu da Hrvati nisu nikakvi rasisti, niti nacisti, niti fašisti, nego ljubimo i volimo svoje i to je to. Bit je da to pokažemo narodu po čitavom svijetu i da to izađe na međunarodno tržište", rekao je Ravić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Redatelj je otkrio i kako je Thompson bio iznenađen povijesnim uspjehom svog koncerta u Zagrebu, ali dodaje kako on sam nije bio nimalo iznenađen jer mu već godinama govori da se mora vratiti.

"To hrvatskom narodu treba. On nosi taj duh hrvatskog naroda i preko njega se možemo izjasnisiti. Teško je opisati kako se on osjeća", dodao je.

"On je vrlo sretan čovjek", rekao je redatelj koji je s pjevačem razgovarao dan prije velikog koncerta.

U nastavku razgovora otkrio je kako u dokumentarcu gledatelji neće vidjeti samo Marka Perkovića, već će moći upoznati hrvatski narod.

"Da cijeli svijet vidi zašto hrvatski narod voli Marka Perkovića Thompsona i što on predstavlja, znači ljubav prema domovini", kaže Steve Ravić koji je otkrio da bi najviše volio da premijera dokumentarca bude na poznatom filmskom festivalu u Cannesu gdje ima svake godine štand i predstavlja nove filmove.

"Možda je to malo predugo za čekati, pa će možda biti za tri do četiri mjeseca. Još nismo odlučili", zaključio je.