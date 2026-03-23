HIT S WEST ENDA I BROADWAYA STIŽE NA TEATAR UZ MORE Nataša Janjić Medančić s predstavom "Prima Facie" 12.4. u Splitu

Najnovija predstava Teatra Exit u koprodukciji s Petit teatrom "Prima Facie" stiže na Teatra uz more 12. travnja u 20 sati.

Nataša Janjić Medančić istaknuta je hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica, poznata po snažnim ulogama, ali i angažmanu u projektima koji tematiziraju društvene probleme.

Upravo stoga ova glumica zagrebačke Gavelle izvrsno je odabrana baš za ulogu snažne žene u monodrami "Prima Facie" koja je već prvim izvedbama publiku zakovala za sjedala.

Premijera održana 14. ožujka u Teatru Exit okupila je velik broj poznatih imena, no sve je to palo u drugi plan nakon sat i pol izvedbe gdje je publika bez daha u potpunoj tišini pratila emocionalnu priču i izvrsnu glumu Nataše Janjić Medančić.

Tekst drame "Prima Facie" djelo je Australke Suzie Miller, po zanimanju pravnice koja je godinama radila na zaštiti ljudskih prava, i napisan je maestralno. To potvrđuje i činjenica kako se upravo ovaj tekst trenutno izvodi na četrdesetak svjetskih kazališnih pozornica uključujući i one na Broadwayu i West Endu.

Prima facie ili "na prvi pogled" pravni je izraz za dokaz dovoljan da potvrdi tvrdnju, presudu u nečiju korist - osim ako ga druga strana jačim dokazima ne ospori. Drugim riječima, označava kako su dokazi naizgled uvjerljivi. A naizgled je teška riječ kad na sudu baš vaš život ovisi o njoj.

Drama "Prima Facie" raskrinkava pravni sustav koji je sam po sebi kazalište u stvarnom životu. Uloge su podijeljene na uloge moćnih igrača koji vode glavnu riječ i na žrtve koje moraju dokazati svoju nevinost. A ponekad život dodijeli istoj osobi više uloga.

Tessa – briljantna kaznena odvjetnica karijeru je izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Ona je mlada, bahata, zna kako sustav funkcionira. I zna u njemu pobjeđivati iako ponekad pobjeda znači uništiti žrtvu.

No što se dogodi kad briljantna odvjetnica sama postane žrtva?

Može li pravni sustav zaista razumjeti ljudsko iskustvo?

Hit s Broadwaya i londonskog West Enda u Split donosi Nataša Janjić Medančić, u intenzivnoj i glumački zahtjevnoj izvedbi koja publiku vodi kroz priču o moći, istini i cijeni pravde.

