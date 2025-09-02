Hit komedija ‘Dođi gola na večeru’ sutra stiže na Hvar

U sklopu 2. dana HNK Šibenik u Hvaru ne propustite sutra, 3. rujna u 20:30h, na prekrasnoj Venerandi pogledati kraljicu svih komedija "Dođi gola na večeru".

Istog jutra, 3.9. u 11 sati u Hvarskom kazalištu mališani i njihovi roditelji uživat će u izvedbi jedne od najizvođenijih predstava za djecu HNK Šibenik - "Šumica" za koju je ulaz besplatan.

"Dođi gola na večeru" apsolutni je kazališni hit kojeg je pogledalo na desetke tisuća gledatelja i baš svi redom nasmijali su se do suza.

Briljantan autorski tekst Marca Camolettija prepun je duhovitih dijaloga, suludih zbrka, zabavnih zapleta, ulaza na kriva vrata, zamjene identiteta i stravične zbrke čiji rezultat je garantiranih više od dva sata smijeha.

Izvrsna režija Nine Kleflin omogućila je šibensko - splitskom glumačkom ansamblu koji čine Donat Zeko, Ana Perković, Bojan Brajčić, Oriana Kunčić, Lucija Alfier i Jakov Bilić da zablistaju, a baš svaku izvedbu publika im redovito prekida smijehom, aplauzom i ovacijama!

Nema sumnje kako će baš tako biti sutra na hvarskoj Venerandi!

Dođite i začinite kraj ljeta izvrsnom komedijom u izvedbi HNK Šibenik!

ULAZNICE

- ONLINE na adriaticket.com

- u Javnoj ustanovi u kulturi Hvar 1612

- na blagajni Venerande sat vremena pre početak izvedbe

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260