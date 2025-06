Grupa Cambi i Boris Novković besplatno nastupaju ovog vikenda na Zvončacu

S toplijim danima dolaze i nastupi na otvorenom. Split Park Festival, koji je otvorio vrata već prošlog vikenda, donosi čak dva velika besplatna koncerta! Na jednoj od najljepših lokacija u gradu, na Zvončacu publiku očekuju nastupi Grupe Cambi, koja će svojim mediteranskim hitovima zavladati pozornicom u petak, 6. lipnja te Boris Novković, čiji će bezvremenski hitovi odzvanjati večer kasnije, u subotu 7. lipnja. Ulaz je slobodan, a atmosfera zagarantirana.

Nakon spektakularnog otvorenja festivala i nastupa Vesne Pisarović, Split Park Festival nastavlja u jakom ritmu i tijekom lipnja i srpnja okuplja niz popularnih izvođača. Publiku tako očekuju koncerti Nikole Rokvića (14.6.), Adija Šoše (20.6.), Indire (27.6.) te Matije Cveka koji dolazi u samom vrhuncu ljeta, 11. srpnja. Uz koncerte, publiku svake subote i četvrtka čekaju i posebni programi – od tematskih DJ Night večeri (13.6., 4. i 5.7.) do rasplesanih i sve popularnijih Salsa Dance Night večeri (28.6. i 12.7.).

Festival posebno brine i o studentskoj publici – studentski četvrtci uključuju tematske zabave (College Clash, The Preweekend, Brain Off, Beats On) te promotivne cijene pića, osiguravajući pristupačnu i nezaboravnu zabavu za mlađu publiku.

Svi koncerti održavaju se u okviru Split Park Festivala, koji traje od 30. svibnja do 12. srpnja, isključivo četvrtkom, petkom i subotom u večernjim satima na lokaciji Kolur Zvončac. Koncerti Grupe Cambi, Borisa Novkovića i program otvorenja su besplatni, dok su za ostale nastupe ulaznice dostupne online putem platforme Entrio.hr. Više informacija o festivalu možete saznati putem službenih kanala i društvenih mreža Instagram i Facebook.