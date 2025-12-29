Gripa vas je "oborila s nogu"? Stručnjaci Poliklinike Priska Med otkrivaju kako se sigurno vratiti u formu

Stručni tim Poliklinike Priska Med upozorava da gripa nije "samo jača prehlada", već sustavna bolest koja napada cijeli organizam.

Dok se prehlada razvija postupno, gripa nastupa silovito i često prati visoku temperaturu iznad 38,5°C. Razumijevanje ove razlike ključno je za planiranje oporavka i sprječavanje ozbiljnih komplikacija.

Zašto umor ponekad traje tjednima?

Mnogi se pitaju zašto se danima ili čak tjednima nakon bolesti osjećaju malaksalo. Odgovor leži u post-viralnom umoru, stvarnom fiziološkom procesu uzrokovanom sustavnom upalom i iscrpljivanjem vitalnih resursa organizma. Tijekom borbe s virusom, tijelo troši zalihe glikogena, minerala i vitamina, ostavljajući stanice u stanju "biološkog duga".

Protokol za oporavak u 4 koraka

Smjernice za povratak snage:

Pametna hidracija i prehrana: Samo voda obično nije dovoljna. Nadoknadite elektrolite prirodnim juhama i konzumirajte lako probavljive proteine za obnovu mišićnog tkiva. Pravilo "sporog povratka": Prerani povratak treningu i ozbiljnijoj fizičkoj aktivnosti nosi rizik od miokarditisa (upale srčanog mišića) i sekundarne upale pluća. Prvi tjedan ograničite se samo na lagane šetnje. San kao regenerator: Duboki san omogućuje lučenje citokina i hormona rasta ključnih za popravak staničnih oštećenja. Ciljana suplementacija: Nadoknada vitamina D3, cinka, vitamina C i probiotika može značajno ubrzati oporavak, ali ih je najbolje koristiti uz stručan savjet.

Kada potražiti liječničku pomoć?

Iako je umor očekivan, određeni simptomi zahtijevaju hitnu reakciju. Ako primijetite povratak visoke temperature, bol u prsima, otežano disanje ili izrazitu mentalnu odsutnost, obavezno potražite savjet stručnjaka.

Ako primijetite povratak visoke temperature, bol u prsima, otežano disanje ili izrazitu mentalnu odsutnost, obavezno potražite savjet stručnjaka.

