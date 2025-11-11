Glumački asevi dolaze nasmijati Dalmaciju: Pogledajte hit komediju "Direkt u glavu"

Borko Perić i Filip Detelić izuzetan su kazališni tandem koji lako osvaja i još lakše nasmijava publiku. Uz to su i privatno dvojac koji razoružava smijehom.

Njihovi britki verbalni okršaji rijedak su talent, a poznati autor Igor Weidlich komedijom "Direkt u glavu" konačno im je dao priliku na kazališnim daskama izbaciti sve što si imaju za reći.

Na radost publike koja će ovaj verbalni okršaj ima prilike gledati uživo.

Dva sjajna glumca uz pomoć publika pokušat će pred vama razriješiti situaciju u kojoj su se našli.

Na vama je da im pomognete- ili odmognete. Svakako da pogledate komediju i donesete presudu!

DIREKT U GLAVU je kazališni hit u kojem iskusni glumci Borko Perić i Filip Detelić doslovno ostavljaju dušu na pozornici te preispituje sve živo i mrtvo, uz salve smijeha i jedinstveno iskustvo za gledatelje.

A koja ih je to tragikomična situacija dovela na daske koje ovog puta život ne znače?

Otkrijte s Borkom i Filipom 22.11. u Sinju ili 23.11. u Lori.

Ne propustite ih pogledati i nasmijati se s njima!

U nastavku programa na Teatru uz more pogledajte:

23.11. u 20h - DIREKT U GLAVU - FILIP DETELIĆ I BORKO PERIĆ

30.11. u 20h - URŠULA PJEVA TEREZU, GABI, JOSIPU, MERI, RADOJKU - glazbena večer ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE

7.12. u 20h - DALMATINSKA KUHINJA - PLAYDRAMA

Predstava za djecu:

7.12. u 10h - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT - BOJAN JAMBROŠIĆ, MATEJA MAJERLE I ANA DORA BAJTO

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)