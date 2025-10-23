Glazbena večer za pamćenje na Teatru uz more: Uršula Najev & Black Coffee još jednom podigli publiku na noge

Ana Uršula Najev & Black Coffee još jednom su briljirali na glazbenoj večeri Teatra uz more.

I drugi rasprodani koncert posvećen glazbenoj ostavštini velikih hrvatskih diva Terezi, Gabi, Radojki, Josipi, Meri... oduševio je još jednom splitsku publiku koja je s Uršulom uglas pjevala neke od ponajljepših melodija hrvatske glazbe.

Dok je publika punila baterije emotivnim izvedbama, svoje oduševljenje reakcijama splitske publike nije mogla skriti ni Uršula.

"Kako da se osjeća čovjek nakon drugog rasprodanog koncerta u svom gradu nego presretno i ispunjeno. Činjenica da je razmak svega mjesec dana, a gledalište opet puno zbilja nam daje vjetar u leđa. Na stranu to, osjećaj koji imam kad sam jedno s publikom, bilo njih 5, 500 ili 5000 je neprocjenjiv. Ta katarza koja se dogodi prepoznavanjem s ljudima, prenošenjem emocija i povezivanjem s nadzemaljskim je glavni razlog zašto ne mogu živjeti bez glazbe. Imam ludu sreću što mi se životni put ukrstio s Black Coffeejem. Dijeliti binu s takvim virtuozima zbilja je blagoslov. Od prvog našeg susreta imam osjećaj kao da sviramo skupa cijeli život. Tako da, hvala mojim maherima što su me još jednom lansirali u neke druge dimenzije i hvala najdivnijoj publici što su mi bili suputnici. Karte za treći koncert 30.11. već su u prodaji i ne mogu ga dočekati. Tako da, draga moja publiko, najdraži Splite, veselim se svakom licu i vidimo se uskoro!" - Ana Uršula Najev

U prodaji je već i treći koncert koji će se održati 30. studenog u 20h u dvorani Lora.

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)