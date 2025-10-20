Gdje kupiti investicijsko zlato? Mnogo je opcija, ali ova se izdvaja

Zlatne poluge i zlatnici, često nazivani i investicijskim zlatom, zadnjih su godina drastično dobili na popularnosti među ulagačima i štedišama u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Prošle godine, Hrvati su u žuti plemeniti metal uložili oko 350 milijuna eura, a podaci pokazuju da bi ove godine taj iznos mogao premašiti pola milijarde eura.

Ulagači u zlato broje veliku zaradu

Više je razloga zbog kojih investicijsko zlato dobiva na popularnosti, a onaj najbitniji je visok rast cijene zlata koji je investitorima u ovaj metal donio pozamašnu zaradu u periodu iza nas.

Cijena zlata u eurima u zadnjih je 20 godina porasla za više od 750%, a prosječni godišnji porast u tom je periodu bio iznad 10%. To je značajno više od prosječne stope inflacije u istom periodu, ali i od mnogih drugih oblika ulaganja.

Cijena zlata ne raste uvijek istim tempom, već u pravilu raste najviše u nesigurnim vremenima na tržištu koje karakteriziraju negativne pojave poput visoke inflacije, geopolitičkih napetosti, recesija i otvorenih međudržavnih sukoba.

Budući da se zlato smatra sigurnim utočištem za kapital u nesigurnim vremenima, ne čudi da potražnja za zlatnicima i polugama raste ove godine. Samo od početka ove godine, cijena zlata u eurima porasla je za više od 35%, a mnogi analitičari očekuju nastavak rasta i u sljedećoj godini.

Gdje kupiti investicijsko zlato?

Ulaganje u zlato moguće je na više načina, a onaj najsigurniji i najjednostavniji je kupnja zlatnih poluga ili zlatnika u fizičkom obliku kod reputabilnih trgovaca kao što je Centar Zlata.

Fizičko investicijsko zlato jedino je oslobođeno svih poreza, lako prenosivo i pruža neovisnost od financijskog i bankarskog sustava te države. U tom smislu, investicijsko zlato je zaista investicija koju držite u ruci.

Centar Zlata vodeći je hrvatski trgovac proizvoda od investicijskog zlata već petu godinu zaredom te je ovlašteni distributer poznatih europskih talionicam među kojima je švicarski Argor-Heraeus i njemački Heimerle+Meule.

Zlato je moguće kupiti u nekoj od poslovnica Centra Zlata koje se nalaze u većim hrvatskim gradovima, ali i putem moderne web trgovine koja omogućava narudžbu zlata u nekoliko klikova mišem. Proizvodi su u poslovnicama dostupni odmah i proces kupnje traje svega nekoliko minuta, nakon čega klijent dobiva zlato u svoje ruke, dok je dostava na kućnu adresu nakon web narudžbe brlo brza – u prosjeku traje manje od 48 sati.

Ako se klijent odluči za dostavu zlata na kućnu adresu, pošiljka je 100% osigurana, tako da ne postoji nikakav rizik za klijenta.

Pohrana u Centru Zlata – besplatna prvih godinu dana

Za one investitore koji ne žele iz sigurnosnih ili drugih razloga držati zlatne poluge i zlatnike u vlastitom aranžmanu, Centar Zlata nudi mogućnost pohrane u njihovim sigurnim sefovima. Takva je pohrana prvih 12 mjeseci u potpunosti besplatna za sve klijente s narudžbom iznad 700 eura, a nakon tog vremena cijena ovisi o količini pohranjenog zlata, u prosjeku oko 50 eura godišnje.

Klijent koji se odluči na pohranu zlata u Centru Zlata svoje proizvode može preuzeti bilo kada, uz najavu dan ranije.

Mobilna aplikacija za praćenje vrijednosti i kvalitetna korisnička podrška

Mobilna aplikacija “Centar Zlata” u potpunosti je besplatna i klijentima pruža mogućnost praćenja vrijednosti njihovih poluga i zlatnika u realnom vremenu. Putem aplikacije je moguće dobivati obavijesti o promjenama cijene, a do sada ju je preuzelo preko 15 tisuća korisnika.

Klijentima Centra Zlata na raspolaganju su i stručnjaci za plemenite metale koji putem telefonske podrške mogu pružiti odgovore na sva pitanja, a upravo je kvalitetna korisnička podrška ono što razlikuje Centar Zlata od drugih trgovaca – to potvrđuje i više od 3000 pozitivnih recenzija s prosječnom ocjenom 4.9 od 5.

Ako i vi želite sačuvati svoj novac od propadanja uslijed inflacije kupnjom investicijskog zlata, djelatnike Centra Zlata možete kontaktirati na telefon 01/3000 783 ili na mail info@centarzlata.com, a najbolju ponudu zlatnika i poluga provjerite klikom na poveznicu: https://www.centarzlata.com/.