Gattuso je napet: "Ovo je najvažnija utakmica moje karijere, puno toga je na kocki"

Talijanski izbornik i bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso najavio je ključnu utakmicu doigravanja za Svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske, koja se igra na stadionu u Bergamu. Uoči susreta istaknuo je kako je riječ o najvažnijoj utakmici njegove trenerske karijere te priznao da osjeća pritisak i velika očekivanja.

“Raspoloženje u momčadi je dobro, iza nas su tri sjajna dana u odličnom ozračju. Svjesni smo što je sutra u igri i normalno je osjećati odgovornost i napetost”, rekao je Gattuso.

Naglasio je kako će za pobjedu biti ključna kombinacija mentalne i fizičke spremnosti.

“Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv protivnika koji možda neće raditi puno toga, ali će ono što radi raditi kvalitetno. Morat ćemo biti mentalno čvrsti i spremni na borbu. Kada budemo imali loptu, pokušat ćemo ih staviti pod pritisak”, istaknuo je.

Dotaknuo se i zdravstvenog stanja u momčadi, otkrivši da su Bastoni i Scamacca trenirali odvojeno, ali da postoji želja igrača da budu na raspolaganju.

Gattuso je na kraju ponovno naglasio važnost susreta.

“Ovo je sigurno najvažnija utakmica moje karijere. Puno je toga na kocki. Osjećam teret cijele nacije, ali navikao sam na pritisak”, poručio je.