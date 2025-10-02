Fran iz Zagreba: Svjež zrak u domu bez propuha i vlage

Fran i njegova obitelj već godinama žive u stanu u kojem su prije nekoliko godina ugradili sustav ventilacije. Prisjeća se vremena prije te odluke, kada su morali stalno otvarati prozore kako bi imali svjež zrak, a s time su dolazili i problemi – buka s ulice, propuh, neugodan hladan zrak zimi, insekti ljeti i, najgore od svega, vlaga i plijesan.

"Nakon ugradnje sustava ventilacije, život nam se potpuno promijenio. Više nije bilo potrebe za otvaranjem prozora, zrak je uvijek bio svjež i ugodan, plijesan je nestala, a ono što nas je posebno oduševilo – zimi nismo osjećali hladnoću zbog propuha. Djeca i supruga više nisu morali spavati pod dodatnim pokrivačima jer temperatura u prostoru ostaje stabilna. Također, ljeti nismo imali problema s komarcima jer nismo više otvarali prozore!" priča Fran.

S obzirom na odlično iskustvo u stanu, odluka o ugradnji ventilacijskog sustava u njihov novi dom bila je očit izbor. Već u fazi projektiranja uključili su ventilacijski sustav Ventoterm, odabravši rekuperacijski sustav koji osigurava automatsku izmjenu zraka.

Savršeno rješenje za moderan dom

Sustav koji su odabrali ima nekoliko ključnih prednosti. Prvo, radi potpuno automatski, bez potrebe za ručnim podešavanjem, a upravljanje je moguće i putem mobilne aplikacije. Time su osigurali potpunu kontrolu nad kvalitetom zraka u kući, čak i kada nisu kod kuće.

Dodatno, sustav je vrlo neupadljiv – savršeno se uklopio u dizajn nove kuće, nije bučan i ne ometa svakodnevni život.

"Jedna od najvećih prednosti je i lakoća održavanja. Rekuperacijski sustav zahtijeva minimalnu brigu, a istovremeno osigurava da uvijek imamo čist i svjež zrak u kući bez otvaranja prozora. Ovo je investicija koja se isplati na duge staze, kako zbog kvalitete zraka, tako i zbog smanjenja troškova grijanja i hlađenja."

U njihovom novom domu posebnu toplinu prostoru daju pažljivo odabrani detalji, među kojima se ističu slike na zidovima – apstraktni gradijenti koje je, posebno za ovaj interijer, oslikala umjetnica i dizajnerica interijera Andrea Milo. Njezin potpis vidljiv je u svakom segmentu prostora – od promišljenog uređenja do suptilnih umjetničkih intervencija koje prostoru daju mekoću, sklad i osjećaj mira. Više o Andreinom radu možete pronaći na njezinoj instagram stranici @andrea.milo.art

Ventoterm – pouzdan partner za ventilacijska rješenja

Fran i njegova obitelj odabrali su Ventoterm zbog dosadašnjeg pozitivnog iskustva i preporuka. "Ventoterm je već dokazano pouzdan partner – stručni su, precizni i odrade posao do kraja bez stresa. Njihov tim nam je već pomogao u stanu, a sada su s nama i u novoj kući. Znamo da smo donijeli pravu odluku i veselimo se useljenju u dom u kojem će zrak uvijek biti svjež i ugodan."

Za sve koji planiraju gradnju novog doma ili adaptaciju postojećeg prostora, Fran preporučuje da ventilacijski sustav uključe u projekt od samog početka. "Bolje je odmah planirati ventilaciju nego kasnije rješavati probleme s vlagom, plijesni i lošom kvalitetom zraka. Za nas je ovo bila jedna od najboljih odluka, i ne sumnjam da ćemo i u novoj kući uživati u svim prednostima koje donosi kvalitetan sustav ventilacije."

Za više informacija posjetite www.ventoterm.com ili nazovite 0800 45 00