FOTOGALERIJA Sve je novo, samo je Stari Plac

Šalimo se, djelomično, no dio oko kojeg se ne šalimo odnosi se na novi jelovnik omiljene splitske palačinkarnice Stari Plac. Osluškujući želje gostiju odnedavno su predstavili novi jelovnik, poboljšanu i proširenu verziju.

Na što se odnose promjene?

Na nekoliko novih kombinacija palačinki, do sad neisprobanih u Splitu i dio doručaka. Od novih palačinki bi izdvojili tostiranu palačinku i palačinku s tamnom belgijskom čokoladom i pistaciom. U ponudu su uvrstili i niz novih opcija za najzahtjevnija nepca koja vole sve popularniji "brunch".

Pa tako u Starom Placu možete pojesti i kroasan s talijanskom mortadelom, jaja na razne načine: omleti, kajgana, sa salatom, s dodacima ili obična, ali ono što je posebno zanimljivo za istaknuti, jaja u Starom Placu su jaja lokalnih OPG-ova (a to znamo da je tajni sastojak svake najbolje palačinke).

Domaće i ručno rađeno

Dugo nisam vidjela, ni osjetila toliki entuzijazam kada je riječ o pripremi hrane kao kod Ane Ercegovac koja me najsrdačnije dočekala u Starom Placu. Upravo je Ana glavna i odgovorna kreativka koja stoji iza kombinacija palačinki: slatkih, slanih, premium i slasnih bruncheva. Stiliziranje tanjura uistinu je prvo što smo primijetili, a ukusi su opravdali zazubice koje su neminovna nuspojava. Ana s osobitim žarom priča o pripremi namirnica i edukaciji svih zaposlenika kako bi iz kuhinje uvijek izlazilo jelo jednake kvalitete i izgleda. Ana isprobava, testira, kombinira i u konačnici briljira svojim odlučno sastavljenim jelovnikom Starog Placa.

Tko bi rekao da palačinke mogu biti imati toliko varijacija na temu...

Ponuda Starog Placa odavno je poznata po palačinkama koje nisu "samo palačinke", nego mali gastronomski ritual. U njihovoj kuhinji nalaze se slatke, slane i premium palačinke, izrađene od vrhunskih namirnica – od belgijske čokolade, mascarponea i svježeg sezonskog voća do pažljivo biranih slanih dodataka poput pršuta, umaka, sireva i kvalitetnih povrtnih kombinacija. Posebno su ponosni na premium liniju palačinki u kojoj se koriste iznimno kvalitetne namirnice, a svaka je kreirana tako da ima svoju priču, svoj karakter i da ostavi dojam. A o vizualnoj prezentaciji ne trebamo niti govoriti, obara s nogu.

Ono što posebno oduševljava - palačinke mogu biti potpuno custom made. Gosti imaju priliku sastaviti svoju savršenu kombinaciju, bilo da preferiraju slatku eksploziju okusa ili slanu harmoniju sastojaka. Zamisli kombinaciju - Stari Plac to pretvoriti u palačinku, a upravo ta sloboda izbora i kreativno igranje s dodatcima čini Stari Plac drugačijim i toliko voljenim.

Ponuda je upotpunjena i čitavom lepezom svježe cijeđenih sokova tako da su, možemo bez lažne skromnosti reći, mislili na sve. A sada, kada hladniji dani štipaju za obraze ponovno možete ispijati i razne varijante tople čokolade.

Stari Plac dugi niz godina opravdava svoju poziciju omiljenog mjesta okupljanja svih dobnih skupina, na obje svoje lokacije i Split 3 (Ruđera Boškovića 9) i u gradu (Zrinsko Frankopanska 6), a širenjem ponude i kontinuiranim poboljšanjem jelovnika svoju poziciju dodatno učvršćuju.