FOTOGALERIJA Splićani su SRCE! U 2 sata skupili 2.480 eura za Dječji dom Maestral i oborili hrvatski rekord!

Blagdanska čarolija na Prokurativama jučer je potvrdila zašto je Split grad velikog srca! Humanitarna akcija s Ivanom Šarićem ne samo da je oduševila posjetitelje, već je ostvarenim iznosom postala najuspješnija akcija takvog tipa ove adventske sezone u Hrvatskoj!

Ivan Šarić i Cannella: Plemenito druženje za Maestral

Jučerašnji humanitarni utorak bio je pravi blagdanski spektakl. Poznati stand-up komičar Ivan Šarić privremeno je preuzeo ulogu domaćina "Donacijskog konobarenja", posvećenog prikupljanju donacija za Dječji dom Maestral.

Akcija je provedena u suradnji sa sponzorom pića, brendom Cannella.

Oboren rekord: 2480 Eura prikupljeno na Prokurativama!

Ovaj put, brojke govore najljepšu priču! Zahvaljujući spontanosti i darežljivosti Splićana, u samo dva sata druženja, kupljenim pićima i dodatnim donacijama, prikupljeno je 1.240 Eura!

Ovakav odaziv potaknuo je i adventske ugostitelje. Kućice Bajamonti, Cheersmas, Pizzeria Sette Sorelle i The Fat Boar pokazale su izuzetnu plemenitost te su nesebično udvostručile iznos koji su donirali građani.

Ukupna donacija za Dječji dom Maestral tako je dosegla 2.480 Eura. Time je Split potvrdio status najdarežljivijeg grada u ovoj humanitarnoj akciji, prelazeći dvostruko iznos koji je prikupio dosadašnji rekorder, Rijeka.

Pogledajte tko se sve jučer družio!

Advent na Prokurativama nastavlja s programom – ne propustite večeras koncert rock grupe Cortez!