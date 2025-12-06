(FOTO) UŽIVO S PROKURATIVA: Advent otvoren, večeras Ružica Čović!

Blagdanska čarolija službeno je počela! Advent na Prokurativama jutros je otvorio svoja vrata i grad već živi u božićnom ritmu!

Prokurative su već od jutra pune posjetitelja. Uz glazbu DJ Pece, uživa se u specijalitetima iz kućica Bajamonti, The Fat Boar, Pizzeria Sette Sorelle i Cheersmas. Klizalište također radi punom parom, što stvara nezaboravan blagdanski ugođaj.

Večeras: Veliko otvorenje!

Vrhunac dana je službeno otvorenje večeras u 20:00 sati uz koncert Ružice Čović & benda.

"Pozivamo sve da dođu i osjete atmosferu! Vidimo se na Prokurativama!", poručuju organizatori.