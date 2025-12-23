Fiskalizacija 2.0 stiže za nekoliko dana, a poduzetnici su u panici: Objavljen vodič koji spašava od kazni i kaosa

Iako se radi o jednoj od najvećih promjena u poslovanju posljednjih godina, na terenu vlada velika zbunjenost i mnogi još ne znaju što moraju napraviti.

Situaciju dodatno otežava stvarnost:

rok za usklađivanje je udaljen svega nekoliko dana,

je udaljen svega nekoliko dana, poduzetnici danas teško mogu dobiti podršku jer su pružatelji fiskalnih rješenja zatrpani pozivima,

jer su pružatelji fiskalnih rješenja zatrpani pozivima, mnogi programi pokrivaju samo dio zakonskih obveza , što ostavlja korisnike u opasnosti da i nehotice prekrše zakon,

, što ostavlja korisnike u opasnosti da i nehotice prekrše zakon, a neka rješenja su toliko zamršena da se mali poduzetnici jednostavno ne snalaze.

Rezultat? Ogroman strah od pogreške. A pogreška od 1.1.2026. više neće biti sitnica - kazne za neusklađenost dosežu 66.000 eura, što može doslovno ugasiti mali obrt ili poduzeće.

U tom ozračju neizvjesnosti objavljen je video vodič koji po prvi put na jednom mjestu prikazuje jasan, potpun i praktičan put za usklađivanje. Bez tehničkih izraza, bez komplikacija i bez potrebe za vanjskom pomoći. Vodič detaljno prikazuje:

kako se registrirati i postaviti za rad cjelovito fiskalno rješenje,

kako odabrati informacijskog posrednika,

kako ispravno zatražiti i preuzeti fiskalni certifikat,

te kako ga bez greške učitati u program.

Kao primjer u videu se koristi Marketino, jedno od rijetkih rješenja koje pokriva sve zakonske zahtjeve - što znači da korisnik ne mora posebno tražiti dodatna rješenja ili riskirati propuste. Posebno je značajno to da je Marketino:

besplatan do ožujka 2026.,

2026., bez ikakve ugovorne obveze , pa ga korisnici mogu uzeti i privremeno, samo kako bi izbjegli kazne,

, pa ga korisnici mogu uzeti i privremeno, samo kako bi izbjegli kazne, i dovoljno jednostavan da ga poduzetnici mogu sami postaviti, čak i oni koji se boje tehnologije.

Drugim riječima: u vremenu kada podrške nema, kada su informacije raspršene i kada kazne prijete, ovaj vodič predstavlja rijetku priliku da se sve riješi brzo, na vrijeme i bez rizika.

Pogledajte video vodič i izbjegnite kaos, pogreške i kazne Fiskalizacije 2.0 - dok još imate vremena.