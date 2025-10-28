Fiskalizacija 2.0 - Marketino rješenje brine i o poduzetnicima i o njihovim računovođama

Fiskalizacija 2.0 donosi nove obveze svim poduzetnicima, ali i dodatni pritisak na računovođe koji moraju uskladiti svoj način rada i prilagoditi se novim pravilima.

U takvoj situaciji, i jedni i drugi trebaju rješenje koje ih razumije – jednostavno, pouzdano i usklađeno sa zakonom.

Upravo takvo rješenje dolazi iz tvrtke Superius d.o.o., poznate po sustavu Neosalon, kojeg već više od 12 godina koriste tisuće poduzetnika diljem Hrvatske, a sada i po novoj aplikaciji Marketino – alatu koji poduzetnicima olakšava prilagodbu fiskalizaciji 2.0, dok računovođama donosi urednije poslovanje i manje stresa.

Jednostavno za poduzetnike, pregledno za računovođe

Marketino omogućuje izdavanje transakcijskih računa u krajnjoj potrošnji te zaprimanje i izdavanje eRačuna poslovnim subjektima, njihovu fiskalizaciju, vođenje eArhive te automatsko eIzvještavanje – sve u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji 2.0.

Pri tom, Marketino je razvijen s posebnim naglaskom i na potrebe računovođa – i to ga čini još posebnijim.

Tvrtka Superius već je s prethodnim rješenjem Neosalon stekla povjerenje tisuća računovođa diljem Hrvatske. Neosalon je godinama među najčešće preporučenim rješenjima za poslovanje gotovinom i karticama upravo zato što računovođama štedi vrijeme – automatskim izvještajima i urednim podacima spremnima za knjiženje. Mnogi ga preporučuju svojim klijentima jer znaju da će s Neosalon korisnicima imati manje poziva, manje grešaka i bržu obradu podataka, a znaju da je to rješenje ujedno i omiljeno medju poduzetnicima.

Na temeljima tog iskustva nastao je Marketino.

Njegov razvoj nije započeo pitanjem “što želimo napraviti?”, nego “što trebaju poduzetnici i njihove računovođe?”. Kako zadovoljiti zakonske propise, a istovremeno olakšati svakodnevni rad i jednima i drugima – to su bila pitanja koja su vodila razvoj svakog dijela sustava.

“Od samog početka smo slušali poduzetnike ali i njihove računovođe.

Poduzetnicima smo željeli ponuditi jednostavno rješenje bez kompliciranih postavki, a računovođama alat s urednim i dostupnim podacima - bez beskrajnih dostava papira, slanja mailova i ručnih unosa”, poručuju iz Marketina.

Kad računovođe preporučuju – znate da rješenje funkcionira

Jednostavnost i praktičnost takvog načina rada već su prepoznali mnogi računovodstveni servisi diljem Hrvatske.

Nakon jedne od brojnih prezentacija održanih diljem Hrvatske, stigla je još jedna povratna poruka koja savršeno opisuje ono što Marketino i Neosalon predstavljaju u praksi:

„Zahvaljujem na prezentaciji i želim pohvaliti predavača koji je na vrlo jednostavan i razumljiv način prezentirao najbitnije promjene u fiskalizaciji. Inače sam upoznata s radom Neosalon blagajne jer imam klijente koji je koriste, i uvijek vas preporučim novim klijentima jer na taj način olakšam i svoju brigu oko dostave i preuzimanja dokumentacije za svoj knjigovodstveni servis. Imate sustav koji je razvijen na najjednostavniji mogući način, a obuhvaća sve što je poduzetniku potrebno bez da mora razmišljati o papirologiji i zakonima.“

Takve povratne informacije, poručuju iz Marketina, potvrđuju da se rješenje razvija u pravom smjeru – slušanjem stvarnih potreba računovođa i poduzetnika.

Portal koji povezuje obje strane

Stoga uz glavne funkcionalnosti izdavanja i zaprimanja fiskaliziranih računa i eRačuna, vođenje eArhive te automatskog eIzvještavanja u skladu s novim Zakonom o fiskalizaciji, Marketino nudi i potpuno besplatan Portal za računovođe.

Računovođe kroz portal mogu pregledati sve račune svojih klijenata, pratiti status naplate, preuzeti dokumente spremne za knjiženje i raditi u stvarnom vremenu – bez čekanja i pogrešaka. To znači manje poziva, manje mailova i više vremena za ono što je važno. S pojedinim računovodstvenim programima Marketino će biti potpuno automatski integriran.

„Marketino nije samo aplikacija za izdavanje računa – on povezuje dvije strane koje su do sada radile u različitim sustavima. Sada i poduzetnici i računovođe imaju isti izvor podataka 24/7 i mogu raditi brže, jednostavnije i sigurnije“, ističu iz Marketina.

Marketino ne traži “brak na slijepo”

Marketino je u početnom razdoblju do ožujka 2026. besplatan za sve korisnike, a za one koji izdaju do tri računa mjesečno – ostaje besplatan.

S Marketinom nema ugovorne obveze ni “braka na slijepo” – korisnici mogu sami isprobati kako sve funkcionira u praksi, bez rizika i bez troškova.

“Želimo da korisnici sami vide kako sve funkcionira u praksi, bez ugovora i obveza. Ako se do ožujka ne ‘zaljube’ u Marketino – slobodno mogu potražiti drugo rješenje”, poručuju iz tima.

Portal za računovođe ostaje besplatan za sve knjigovodstvene servise koji rade s Marketino korisnicima.

Time Marketino donosi jednostavnost za poduzetnike i preglednost za knjigovođe, uz potpunu usklađenost s novim zakonskim obvezama fiskalizacije 2.0.