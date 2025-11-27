Fiskalizacija 2.0 donosi kazne do 66.360 € - kako izbjeći probleme i pripremiti se u tri minute

Od 1. siječnja 2026. gotovo svaki mali poduzetnik u Hrvatskoj ulazi u novi zakonski režim, bez obzira radi li s gotovinom ili isključivo bezgotovinski. Svaki račun izdan fizičkoj osobi, pa čak i onaj plaćen transakcijski, postaje obvezan za fiskalizaciju. Time završava dugo razdoblje Worda, Excela i ručno složenih PDF predložaka — fiskalizacija 2.0 donosi nova pravila.

Najveći udar osjetit će oni koji dosad nisu bili u fiskalizaciji upravo zato što nisu primali gotovinu. Procjenjuje se da takvih poduzetnika ima više od 300 tisuća, od malih obrta i paušalaca do j.d.o.o.-a i d.o.o.-a. Svi će morati zadovoljiti novi skup obveza: odabir odgovarajućeg rješenja, informacijskog posrednika, fiskalizaciju računa građanima, fiskalizaciju eRačuna u poslovnom segmentu, zaprimanje eRačuna, digitalnu arhivu, eIzvještavanje. Kazne za nepridržavanje kreću se od 1.320 pa sve do 66.360 eura, ovisno o vrsti prekršaja.

Rješenje koje se brzo širi među malim poduzetnicima

U takvom okruženju posebno odjekuje rješenje koje se posljednjih mjeseci sve češće spominje među malim poduzetnicima — Marketino . Razvila ga je hrvatska IT tvrtka Superius, koja u fiskalizaciji nije nepoznato ime. Iza sebe ima više od 12 godina iskustva u fiskalizaciji i Neosalon, fiskalnu blagajnu putem koje je fiskalizirano više od 100.000.000 računa za više od 30.000 obrtnika i malih poduzetnika.

„To veliko iskustvo bilo nam je temelj za razvoj Marketina, modernog rješenja prilagođenog novim zahtjevima fiskalizacije 2.0 osobito onima koji do sada nisu morali fiskalizirati račune“, objašnjavaju iz Superiusa.

Marketino ili Neosalon? Jasna podjela prema načinu naplate

Upravo je tu i glavna razlika između njihovih rješenja.

Neosalon je fiskalno rješenje za djelatnosti koje rade s gotovinom i karticama kao što su frizerski saloni, kozmetičari, taksisti te neki sezonski radnici i paušalisti.

Marketino je, pak, novo rješenje koje se fokusira isključivo na transakcijsko poslovanje i sve obveze fiskalizacije 2.0 za poduzetnike koji ne naplaćuju u gotovini.

Oba rješenja u potpunosti su prilagođena fiskalizaciji 2.0, ali ciljaju različite metode naplate. „I Neosalon i Marketino podržavaju zaprimanje eRačuna, izradu fiskaliziranih računa prema krajnjim potrošačima, izradu eRačuna prema poslovnim subjektima i javnim tijelima te eArhivu. Međutim, ako poslujete gotovinom ili karticama, logičan izbor je Neosalon. Ako poslujete isključivo bezgotovinski, Marketino je rješenje za vas“, kažu iz Superiusa.

Marketino - rješenje koje se postavlja u manje od tri minute

Ono po čemu se Marketino posebno ističe jest brzina postavljanja i početka korištenja.

Korisnik može imati potpuno funkcionalno rješenje za fiskalizaciju 2.0 u manje od tri minute — minutu za registraciju i dvije za postavljanje organizacije i unos osnovnih podataka.

„Namjerno smo sve maksimalno pojednostavili. Željeli smo da se poduzetnik bavi svojim poslom, a ne aplikacijom. Nije nam cilj bio nekoga obeshrabriti, nego omogućiti da se u novim pravilima snađu bez nepotrebnih koraka i papirologije i bez ugovorne obveze. Želimo da im prijelaz u fiskalizaciju 2.0 bude što manje stresan i što manje neizvjestan“, poručuju iz Superiusa.

Marketino obuhvaća sve što zakon traži, uključujući fiskalizaciju računa prema krajnjim potrošačima, izradu eRačuna, zaprimanje eRačuna, eArhivu i eIzvještavanje, ali i puno više. Usluga informacijskog posrednika uključena je u paket bez dodatne naknade. Uz to, integrirani su i alati koji olakšavaju svakodnevni rad i ubrzavaju poslovanje — povlačenje podataka po OIB-u, jednostavno zatvaranje računa prema bankovnim izvodima, lako kreiranje ponuda i njihovo pretvaranje u račune te izdavanje računa i domaćim i stranim poslovnim partnerima.

Iako je Marketino novo rješenje, korisnici u startu dobivaju iskusnu i visoko ocijenjenu korisničku podršku. Tim koji stoji iza Marketina proširen je novim stručnjacima, ali zadržava isti način rada, iste standarde, ljubaznost i profesionalnost koje su Neosalonu donijele ocjenu 4.9 na Googleu. Upravo taj kontinuitet kvalitete poduzetnicima daje sigurnost u razdoblju značajnih zakonskih promjena.

Kako izgleda postupak koji u praksi traje manje od tri minute

Prava posebnost Marketina vidi se tek kada korisnik krene u registraciju – proces je brži i jednostavniji nego što većina očekuje.

Postupak registracije u Marketino zamišljen je tako da ga bez ikakvog prethodnog znanja može obaviti svaki mali poduzetnik – doslovno u nekoliko klikova. Na službenoj stranici marketino.hr potrebno je samo odabrati opciju Isprobaj besplatno, upisati OIB poslovnog subjekta i tada sustav automatski povuče sve podatke iz registra. Učitanje naziva tvrtke, adrese i službenog kontakta odvija se bez ikakvog ručnog unosa, a korisnik u tom trenutku dodaje jedino broj telefona te prihvaća uvjete korištenja. Nakon toga klikom na Registriraj se račun je već otvoren.

Odmah po registraciji sustav nudi i dodatnu, ali u potpunosti neobaveznu uslugu — profesionalno postavljanje sustava. Ona je namijenjena korisnicima koji žele da Marketino podrška za njih odradi i sve naknadne korake koji nisu dio inicijalne registracije, poput pripreme i učitavanja aplikativnog certifikata za one koji rade s krajnjim potrošačima ili unosa cjenika. No to je samo dodatna pogodnost za one koji žele potpuno delegirati posao: osnovni sustav je aktivan i spreman za rad već nakon prve minute, a većina korisnika nastavlja samostalno jer je postavljanje jednostavno i brzo.

Nakon potvrde odabira korisnički račun se automatski kreira, a korisnik na e-mail adresu dobiva podatke za prijavu. Marketino se može odmah koristiti na računalu ili preuzeti u obliku mobilne aplikacije za Android i iPhone uređaje. Sve zajedno — svega jedna minuta!

Drugi korak jednako je jednostavan. Nakon prijave na marketino.hr (ili putem mobilne aplikacije) korisniku se otvara kratka forma s podacima koji nedostaju. Potrebno je odabrati status PDV-obveznika te unijeti naziv naplatnog uređaja i poslovnog prostora. Sustav pritom automatski upozorava ako je riječ o korisniku koji prelazi s drugog rješenja i već je izdavao račune tijekom godine, kako bi se osigurala pravilna slijednost odnosno nastavak numeracije računa.

Nakon ovih informacija sustav je u potpunosti spreman za rad — bez dodatnih instalacija i bez ikakvih dodatnih troškova.

Besplatno korištenje do ožujka 2026.

Još jedna stvar koja privlači pozornost je ta da je Marketino do 1. ožujka 2026. u potpunosti besplatan i bez ugovorne obveze za sve korisnike. To znači da poduzetnici mogu zadovoljiti sve zakonske obveze na vrijeme, bez troška i bez pritiska da se dugoročno vežu. Nakon tog razdoblja ostaje besplatan za korisnike s do tri izlazna računa mjesečno, dok se za ostale primjenjuje jednostavna i povoljna mjesečna naknada, također bez ugovorne obveze.

Zaključak: samo 3 minute dijele vas od potpunog rješenja i izbjegavanja kazni

Poruka Superiusa u ovom razdoblju je jasna: „Poduzetnici imaju dovoljno briga. Fiskalizacija 2.0 ne bi trebala biti jedna od njih. Danas se poduzetnik za sve može pripremiti samo za tri minute — i to bez ikakvog troška. Od visokih kazni dijeli ih doslovno nekoliko klikova.“

Isprobajte i uvjerite se sami, poručuju iz Superius tima.