Fibra Fest objavio satnicu: Festivalske ulaznice rasprodane, dostupne su još dnevne!

Šesto izdanje omiljenog festivala urbane glazbe sve je bliže! Fibra Festival se održava 5. i 6. rujna ispred Kluba Porat u Splitu, a organizatori su upravo objavili satnicu nastupa.

Satnica:

Uz već potvrđene izvođače, lineup se dodatno širi - u petak, 5. rujna, publiku će rasplesati redom Ragazzi, bejbe, Bore Balboa, TTM, Hiljson Mandela, Miach, Peki, Kukus i Baks, a tokom večeri na pozornicu će stati i specijalni gost iznenađenja. Subota, 6. rujna, donijeti nastupe legendarnih Gorana Bareta & Majki, Vojka V, Jure Stublića & Filma, zajedno s mladim nadama - Slow Cured i Špiro i Tej, čime Fibra još jednom potvrđuje status festivala koji spaja najveća regionalna imena s mladim snagama. Nakon koncerata čeka nas klasični DJ program.

Ulaz u festivalski prostor oba dana otvara se u 19:00 sati, ali ulaz je moguć u bilo kojem trenutku tijekom večeri. Veliki interes publike potvrdila je i činjenica da su festivalske ulaznice rasprodane, no za sve koji nisu stigli uloviti svoju ulaznicu za Fibra Fest - dostupne su dnevne ulaznice, online isključivo putem Adriaticketa, a fizičke možete kupiti u Lumer Print&Shop i Garica Shopu u Splitu. Cijena dnevne ulaznice je 20 eura.

Fibra Fest je kroz godine postao nezaobilazna točka na glazbenoj karti regije, poznat po snažnoj selekciji izvođača i atmosferi koja osvaja na prvu. Od samih početaka, festival je ugostio neka od najvećih imena regionalne scene poput Hladnog piva, PipsChips&Videoclipsa, Grše, Hiljsona Mandele, Ede Maajke, Buč Kesidija, Kojota i mnogih drugih. Nakon nekoliko ljetnih izdanja na Bačvicama, od 2023. godine Fibra seli svoj termin u rujan kao simbolični ,,pozdrav litu”, a ove se godine seli na novu lokaciju, ispred Kluba Porat.

