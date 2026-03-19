Festival Vino Dalmacije u Splitu potvrdio snažan interes struke i kvalitetu dalmatinske vinske scene

Festival Vino Dalmacije, najvažniji događaj posvećen dalmatinskim vinima, održan je proteklog vikenda u Splitu, u prostoru AC Hotela by Marriott Split. Festival se održao uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH i Hrvatske gospodarske komore, dugogodišnjih partnera Udruženja Vino Dalmacije u promociji dalmatinskih vina.

Ovogodišnje izdanje obilježili su iznimno dobar odaziv i visoka kvaliteta publike, pri čemu su posjetitelji većinom dolazili iz ugostiteljske industrije odnosno restorana, wine barova, hotela i distribucije. Festival se time potvrdio kao ključno mjesto susreta vinara i profesionalaca uoči turističke sezone.

Na otvorenju, okupljenima se obratila Mia Franić, ravnateljica Uprave za financijske poslove i javnu nabavu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva: “Fokus nam je na znanju, ulaganjima i jačanju prepoznatljivosti hrvatskih vina na svjetskom tržištu. U protekle dvije godine u istraživanje, razvoj i proizvodnju u sektoru vina uloženo je više od 20 milijuna eura, a slična ulaganja planirana su i u narednom razdoblju. Cilj nam je dodatno potaknuti ulaganja u razvoj i inovacije kako bi se ojačala konkurentnost hrvatske vinske industrije.“

Na važnost sinergije turizma i vinarstva, kao i izazove tržišne percepcije, osvrnuo se Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore: „Uoči turističke sezone važno je naglasiti da ne postoji snažan turizam bez snažne vinske ponude i vrhunske enogastronomije. Moram napomenuti da se često zbog cijena vina prozivaju ugostitelji, vinari i distributeri, a ponekad se ide i do poziva na bojkot konzumacije hrvatskih vina. Istovremeno svjedočimo situacijama u kojima pojedini nesavjesni ugostitelji podižu marže na krilima inflacije. Važno je biti svjestan da nam se takve situacije mogu vratiti kao bumerang jer naša konkurencija na Mediteranu – Španjolska, Italija i Francuska – sustavno radi na jačanju vlastite pozicije, pa i kroz negativne kampanje.“

Film o Zlatanu Plenkoviću i sjećanje na pionira dalmatinskog vinarstva

Svečano otvorenje festivala obilježilo je emotivno prisjećanje na Zlatana Plenkovića povodom desete obljetnice njegove smrti. Tom je prigodom prikazan kratki film „Ostavština legende“ autora Tomislava Krnića, dokumentarista poznatog po serijalu Dulum zemlje.

U filmu o Zlatanu i njegovu utjecaju na dalmatinsko vinarstvo govore njegov sin Marin Plenković, kao i njegovi dugogodišnji prijatelji Vlado Krauthaker i Ivica Kovačević, zaslužan za uspjeh vinarije Stina.

Plenković je bio jedan od pionira uzgoja vinove loze na strmim južnim padinama Hvara te jedan od ključnih ljudi u izgradnji reputacije plavca malog kao vrhunskog vina. Ovaj ribar iz Svete Nedjelje na Hvaru svojim je radom i energijom inspirirao brojne vinare da se počnu baviti vinogradarstvom. Zbog tog utjecaja posthumno mu je dodijeljena nagrada Miljenko Grgić za životno djelo, a priznanje je preuzeo njegov sin Nikola Plenković.

Nagrada Miljenko Grgić

Nagrada Miljenko Grgić powered by OTP banka priznanje je koje Udruženje Vino Dalmacije dodjeljuje za izniman doprinos razvoju dalmatinskog vinarstva. Osim Zlatana Plenkovića, kojem je nagrada dodijeljena posthumno, ovogodišnji dobitnik je i enolog Davor Mitrović, koji je svoju karijeru započeo u vinariji Zlatan Otok radeći uz Zlatana Plenkovića.

Mitrović danas surađuje s brojnim dalmatinskim vinarijama na tehnološkoj optimizaciji proizvodnje. U suradnji s timom stručnjaka kroz višegodišnji je proces izolirao autohtone kvasce iz pošipa i plavca malog, a dva njegova autorska vina u protekloj su godini osvojila zlatne medalje na Decanter World Wine Awardsu.

Vino Dalmacije – platforma za razvoj regije

Festival organizira Udruženje Vino Dalmacije, koje okuplja vinare iz četiri dalmatinske županije s ciljem zajedničke promocije dalmatinskih vina.

„Ovo je naš središnji godišnji događaj na kojem pokazujemo raznolikost regije i snagu dalmatinskog vinarstva. Iako smo mala vinska regija po volumenu, naš potencijal leži u kvaliteti i autentičnosti vina“, istaknuo je predsjednik udruženja Ivan Miloš.

Festival je ujedno bio i prilika za susret domaćih vinara s međunarodnim vinskim autorima i stručnjacima koji su prethodnih dana upoznavali dalmatinske vinograde i vinarije u sklopu studijskog putovanja organiziranog uz podršku Hrvatske turističke zajednice, TZ Zadarske županije, TZ Šibensko-kninske županije, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZ Općine Jelsa i TZ grada Splita.

U Split su stigli i predstavnici svjetski relevantnog vinskog magazina Decanter, koji u ožujskom izdanju objavljuje poseban prilog posvećen Dalmaciji.

Udruženje Vino Dalmacije ovim aktivnostima sve snažnije djeluje kao platforma koja proaktivno razvija i promovira vinsku regiju Dalmaciju, s ciljem povezivanja vinara i dugoročnog pozicioniranja Dalmacije na međunarodnoj vinskoj sceni.