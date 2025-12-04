Fešta u kaštelanskom outletu: Sveti Nikola djeci će dijeliti poklone, a roditelj osim brutalnih sniženja čekaju fritule i kuhano vino

U subotu, 6. prosinca, kaštelanski outlet Best Price (Kaštel Štafilić, Pape Ivana Pavla II. 349.) organizira poseban blagdanski program povodom dolaska Sv. Nikole. Od 13 sati najmlađe će dočekati Sv. Nikola koji će darivati djecu, dok će svi posjetitelji moći uživati u besplatnim fritulama, kuhanom vinu i ugodnoj prosinačkoj atmosferi. Događaj dolazi u idealnom trenutku: Best Price i dalje provodi blagdanske Black Friday popuste koji traju do isteka zaliha, pa će posjetitelji moći spojiti obiteljski program i povoljnu kupnju.

Tijekom proteklih dana trgovina je privukla velik broj kupaca iz Splita, Kaštela, Trogira, Solina, Omiša, Makarske, Šibenika i šire okolice, zahvaljujući pristupačnim cijenama i bogatom sezonskom izboru. Kako je trgovina kroz cijelu godinu poznata po povoljnijoj ponudi, dodana blagdanska sniženja učinila su je jednom od najposjećenijih destinacija početkom prosinca.

Glavni naglasak trenutačno je na blagdanskim artiklima: cijeli božićni asortiman snižen je 50 posto, dok su LED figure na popustu od 30 posto. Snjegovići, svjetleće svijeće, medvjedi i drugi motivi dostupni su u više dimenzija, uz znatno povoljnije cijene u odnosu na ranije sezone.

U segmentu tehnike izdvajaju se friteze na vrući zrak, ručni usisavači, mini hladnjaci, blenderi, konvektori, pekači i drugi uređaji. Posebnu pažnju privlače dječji romobili — jedan od najtraženijih blagdanskih poklona — čiji je izbor dodatno proširen i dostupni su uz akcijske popuste od 20 posto. Upravo su romobili ovih dana među najprodavanijim artiklima u Best Priceu.

Neočekivani blagdanski hit predstavljaju masline i veliki limuni u dekorativnim teglama, dostupni po cijenama od 399, 499 i 599 eura za masline te 199 eura za limune — što je osjetno niže u usporedbi sa specijaliziranim rasadnicima.

Ponuda je dodatno obogaćena igračkama, zimskim tekstilom, poklon setovima, ukrasnim jastucima, dječjim ruksacima i raznim artiklima za dom, čime Best Price postaje praktična destinacija za kompletnu blagdansku kupnju. Roditelji će ove subote posebno moći obići obnovljeni i vrlo bogat izbor igračaka na popustima, što dodatno naglašava obiteljski karakter događaja.

Best Price zadržava i svoju standardnu prehrambenu ponudu — od grickalica i pića do ulja, začina i svakodnevnih proizvoda — po cijenama koje su među najkonkurentnijima na tržištu.

S obzirom na dosadašnji interes i kretanje prodaje, očekuje se da će pojedini artikli nestati ranije nego inače, osobito LED figure, romobili, ukrasne biljke i nova ponuda televizora. Subotnji program sa Sv. Nikolom, besplatnim fritulama i proširenom blagdanskom ponudom dodatno učvršćuje Best Price kao jedno od najposjećenijih mjesta u prosincu.