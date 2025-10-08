Fancy Imotski: U korak sa svjetskim trendovima u njezi lica

U želji da doznamo koji su danas najpopularniji tretmani u salonima specijaliziranima za njegu lica, posjetili smo poznati kozmetički salon Fancy u Imotskome. On je slatka tajna mnogih njegovih klijentica – a mi vam u nastavku otkrivamo koji su tretmani trenutačno na vrhu liste popularnosti te što uz njih postižemo za svoju kožu lica.

Na licu nam se vidi baš sve: stres, neprospavane noći, svi oni kolači koje smo pojeli, manjak kretanja, nedovoljni unos vode i zato je odabir pravog kozmetičkog salona važan i dragocjen. U njemu pronalazimo partnera za njegu svoje kože – od kvalitetnih tretmana, preko preporuke proizvoda za kućnu njegu do opuštanja i ugodnog druženja. Njegovano lice se vidi, kao i sretno lice, a kozmetički salon postaje naša oaza ljepote i inspiracije.

Egzosomi – nova era regeneracije kože

Jedan od beauty trendova koji je osvojio mnoge svjetski poznate osobe, ali još važnije klijentice Fancy salona, tretmani su s egzosomima.

Egzosomi su mikroskopske čestice koje prenose važne molekule između stanica i potiču prirodnu obnovu kože. Pomažu u zacjeljivanju, smanjenju upala, jačanju kožne barijere i poticanju proizvodnje kolagena, čime postaju novi standard anti-age njege.

Tretman lica s egzosomima Dermalogica PRO Exo Booster ubrzava regeneraciju, zaglađuje teksturu i vraća koži tonus.

Posebno je učinkovit nakon tretmana poput microneedlinga ili lasera, a istraživanja pokazuju značajno smanjenje bora i brži oporavak kože već tri tjedna nakon tretmana.

Također vrlo popularan tretman koji koristi egzosome, biljnog podrijetla, iz matičnih stanica voća, je Kimera tretman biorevitalizacije kože s polinukleotidima, egzosomima i peptidima.

Ovaj tretman je posebno namijenjen osobama s umornom, zrelom i dehidriranom kožom kao i onima koji žele ublažiti bore i fine linije te usporiti njihovu pojavu. Pokazao se vrlo učinkovit i kod osoba s ožiljcima od akni i hiperpigmentacijom kao i onima koji žele ojačati kožnu barijeru i smanjiti upale npr. kod rozaceje ili atopijskog dermatitisa.

Ready to go tretmani

Trebate li tretman koji ima odmah vidljiv učinak, ne zahtijeva period oporavka, uz koji ćete zablistati na nekom važnom događaju, tada vam u Fancyju savjetuju neki od Ready to go tretmana, poput:

Dermalogica PRO LuminFusion – snažan anti-age tretman

– snažan anti-age tretman Dalton Marine Facial – za čistu kožu s umanjenim nedostacima

– za čistu kožu s umanjenim nedostacima Sepai Lab Insta Facial – za umornu kožu

Dermalogica PRO LuminFusion je 50-minutni tretman lica koji pruža ciljani piling s retinolom za obnavljanje i regeneraciju kože. Koristi tehnologiju nano-infuzije za unos aktivnih sastojaka te terapiju LED crvenim svjetlom u trajanju od 20 minuta kako bi se potaknula stimulacija kolagena, zaglađenost kože i smanjila pojava finih linija i bora.

Dalton Marine Facial nudi različita rješenja za zrelu, osjetljivu i nečistu kožu. Tretman se radi uz poseban uređaj i Dalton kozmetiku, a specifičnost mu je snaga AHA i BHA kiselina. Pruža jasno vidljive učinke: bore i mrljice postaju manje vidljive, koža je pročišćena, miteseri su uklonjeni, a pore su sužene.

Sepai Lab Insta Facial inovativni je tretman za umornu i iscrpljenu kožu te jedan od najpopularnijih tretmana lica. Zahvaljujući ručnoj masaži s posebno osmišljenim pokretima limfne drenaže vrlo učinkovito uklanja toksine i miče umor s lica.

IPL tretmani – idealni u jesen!

Ulazimo u doba godine kad je odlično napraviti IPL tretmane žute svjetlosti. U salonu Fancy koriste uređaj visoke kvalitete Adena, poznatog brenda Eurofeedback Beaute Paris. IPL tretmani uspješno rješavaju razna stanja i probleme kože poput rozaceje, proširenih kapilara, hiperpigmentacije, akni i upala kože, vidljivosti bora te proširenih pora.

