Evo koliko su ulagači u zlato zaradili u zadnjih godinu dana

Ulaganje u fizičko zlato obliku zlatnih poluga ili zlatnika zadnjih je godina postalo vrlo popularna investicija u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Podaci Centra Zlata, vodećeg domaćeg distributera investicijskog zlata, pokazuju da je u zlato u Hrvatskoj prošle godine investirano više od 350 milijuna eura, a ove godine taj bi broj mogao narasti i do pola milijarde.

Prosječni godišnji rast cijene veći od 10%

Više je razloga za eksploziju potražnje za investicijskim zlatom, ali onaj najbitniji je visoki prinos i zarada koju ulagači u žuti plemeniti metal ostvaruju iz godine u godinu.

Cijena zlata u eurima u proteklih je 20 godina porasla za oko 700%, a prosječni godišnji porast u tom je periodu iznosio više od 10%. Više je to od stope inflacije u istom periodu, ali i od mnogih drugih oblika ulaganja pa ne čudi zašto se sve više ulagača okreće zlatu u potrazi za zaštitom od inflacije, ali i visokom zaradom.

Analitičari očekuju novi rast cijene zlata u budućnosti

Cijena zlata ne raste ujednačeno, već u pravilu raste više u periodima visokih neizvjesnosti na tržištu prouzročenih raznim negativnim pojavama poput inflacije, recesije, trgovinskih ratova i otvorenih geopolitičkih sukoba. Potražnja za zlatom koje se smatra sigurnim utočištem za kapital tada raste, što se odražava i na njegovoj cijeni.

Mnogi analitičari smatraju da se u takvim, neizvjesnim vremenima napravimo upravo sada, a to se ogleda i na kretanju cijene zlata. Naime, u zadnjih 12 mjeseci, cijena zlata u eurima porasla je za više od 25%, a u zadnjih 5 godina za više od 70%.

Takav rast donio je pozamašnu zaradu ulagačima u zlatne poluge i zlatnike, a stručnjaci očekuju nastavak rasta i u godinama pred nama. Projekcije LBMA, vodeće svjetske udruge na tržištu zlata, govore kako do kraja desetljeća možemo očekivati cijenu unce zlata od 7000 dolara. Usporedbe radi, trenutno je cijena unce ispod 3400 dolara.

Investicijsko zlato dolazi u obliku zlatnih poluga, zlatnika i zlatnih kompleta

Ulaganje bez poreza koje je moguće brzo zamijeniti za novac

Osim visokog rasta cijene, investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika jedan je od rijetkih oblika ulaganja koji je u potpunosti oslobođen baš svih poreza i nameta – sva zarada od ulaganja ostaje investitoru, bez ikakvih obveza prema državi.

Zlatnici i poluge predstavljaju realnu imovinu koju je moguće držati u ruci i ne ovisi o državi, bankama ili financijskom tržištu. Lako su prenosivi i izrazito likvidni jer ih je moguće zamijeniti za gotovinu vrlo brzo bilo gdje u svijetu kroz uslugu otkupa zlata.

Centar Zlata – centralno mjesto za kupnju i prodaju zlata

Ulaganje u zlato danas je jednostavnije nego ikad prije. Kupnju i prodaju zlatnih poluga i zlatnika moguće je odraditi kod ovlaštenih trgovaca kao što je Centar Zlata – vodeći hrvatski distributer i otkupljivač investicijskog zlata o čemu svjedoče na tisuće pozitivnih recenzija zadovoljnih kupaca, kao i činjenica da se radi o najvećem trgovcu investicijskog zlata u Hrvatskoj već petu godinu zaredom.

Centar Zlata svoje poslovnice ima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, gdje je moguće kupiti odmah dostupne proizvode te na taj način započeti s ulaganjem. Kupljeno zlato možete preuzeti i pohraniti u vlastitom aranžmanu, a postoji i opcija pohrane u sefovima Centra Zlata koja je potpuno besplatna prvih godinu dana za sve klijente.

Prednosti kupnje zlata u Centru Zlata:

● Svi proizvodi dostupni odmah

● 100% osigurana dostava u roku dva dana

● Mogućnost besplatne pohrane u sefovima Centra Zlata

● Garancija najbolje cijene na tržištu

● Širok asortiman proizvoda – od jednog grama do kilograma

Osim poslovnica, kupnja investicijskog zlata moguća je i preko webshopa uz 100% osiguranu dostavu na kućnu adresu u roku samo dva radna dana. U asortimanu Centra Zlata je moguće pronaći proizvode vodećih europskih talionica kao što je švicarski Argor Heraeus ili njemački Heimerle+Meule, a vrijednost vlastitih proizvoda od zlata i srebra moguće je pratiti u realnom vremenu korištenjem mobilne aplikacije “Centar Zlata”.

