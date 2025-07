Evo kakva je situacija na Lučkom nekoliko sati prije početka koncerta

U gradu Zagrebu na snazi je I.faza posebne regulacije prometa: ograničen je promet vozila (osim vozila interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnog gradskog prijevoza, kao i vozila stanara te vozila s posebnom dozvolom - akreditacijom, kojima će se omogućiti prometovanje sukladno dinamici i gustoći pješačkog prometa na određenom području) u sljedećim ulicama i naseljima: naselje Kajzerica (omeđeno ulicama Remetinečka, Cimermanova, Riječka, Avenija Dubrovnik), naselje Središće (omeđeno Av. V. Holjevca, Av. Dubrovnik, Gavranovom i Ulicom SR Njemačke), naselje Zapruđe (omeđeno ulicama Av. Dubrovnik, Ulica SR Njemačke , Sarajevska, Sajmišna, Gavranova), Most slobode, Av.Većeslava Holjevca od Av.Dubrovnik do Mosta slobode, UI. Hrvatske bratske zajednice, Trg Stjepana Radića i Vukovarska od Miramarske do Kruga.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok, mjestimice u oba smjera, no bez gužvi i zastoja, javlja HAK.