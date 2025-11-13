Evo kako posjetitelji danas brže nego ikad stižu do Hvara, Brača i Visa

Tijekom vruće ljetne sezone Split je ulazna točka za tisuće putnika koji svakodnevno žele što prije doći do jadranskih otoka. Umjesto dugih redova i pretrpanih trajekata, sve više gostiju bira praktičnije rješenje – privatni taxi brod.

Upravo takvu uslugu pruža Fortuna Maris, poznata po brzim i fleksibilnim morskim transferima do Hvara, Brača, Visa, Korčule i Šolte te vas čak mogu skupiti na zračnoj luci.

Brže do jadranskih otoka – bez vrućina i gužvi!

Put od Splita do Hvara klasičnim putem od zračne do trajektne luke često traje nekoliko sati radi velikih gužvi I vrućina. S privatnim brodom, to putovanje traje tek oko sat vremena - bez stresa, gužvi i vrućine. Najpopularnija ruta, transfer Split - Hvar, postala je sinonim za brzinu i udobnost.

Osim Hvara, putnici sve više traže i transfer Split - Brač, idealan izbor za one koji žele stići direktno do Bola ili Supetra, bez gubljenja vremena na luke.

Za avanturiste i ljubitelje mira, tu je i transfer Split - Vis, koji vodi prema otoku poznatom po čistom moru i jedinstvenoj atmosferi.

A ako tražite mirniji bijeg blizu Splita, transfer Split - Šolta savršen je za obiteljske izlete i kraće ture, dok sve više putnika otkriva i transfer Split - Korčula za malo duže, ali nezaboravno iskustvo plovidbe južnim Jadranom.

Nevjerojatna razlika u putovanju s Hvara, Brača, Visa, Šolte i Korčule prema splitskoj zračnoj luci

Putovanje s otoka prema splitskoj zračnoj luci nikad nije bilo brže i jednostavnije. Za razliku od trajekata koji često ne prate raspored letova i ne pristaju direktno uz aerodrom, taxi brod transfer omogućuje vam najbrži, najpouzdaniji i jedini direktan dolazak do zračne luke - bez čekanja, gužvi i stresa, uz mogućnost iskrcaja točno kod check-ina za vaš let.

Prednosti Privatnog Transfera:

Brzina: putovanje u prosjeku traje 45–90 minuta.

Fleksibilnost: polazak kad vama odgovara, bez fiksnih rasporeda.

Komfor: privatnost, pogled na more i osvježenje tijekom vožnje.

Ekskluzivnost: mogućnost prilagodbe rute i pauze za kupanje ili ručak.

Luksuz koji putovanje pretvara u doživljaj

Jedna od ključnih prednosti koje nudi Fortuna Maris jest mogućnost direktnog polaska iz Zračne luke Split do Hvara, Brača, Visa, Korčule i Šolte. Gosti ne moraju brinuti o dodatnim taksijima ili prijevozima – skiper ih dočeka odmah po dolasku, a transfer se organizira bez čekanja.

Za one koji žele duže plovidbe, dostupni su i privatni transferi iz Dubrovnika do Hvara, što putovanje između dva najpoznatija turistička središta čini jednostavnim i brzim, bez potrebe za presjedanjima i kombiniranjem više vrsta prijevoza.

Zaključak

Ako želite izbjeći gužve, čekanja i neugodnosti ljetnih transfera, a istovremeno uživati u moru, suncu i slobodi – Fortuna Maris pravi je izbor.

Na taxiboat-split.com možete provjeriti sve dostupne rute i modele brodova, rezervirati termin i doživjeti Dalmaciju iz sasvim nove perspektive.