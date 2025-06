ESTETICA FOR YOU Održana prva estetska konferencija otvorena za javnost u Hrvatskoj

U prestižnom ambijentu zagrebačke Esplanade održana je ESTETICA FOR YOU, prva estetska konferencija otvorena za javnost, koja je na jednome mjestu okupila vodeće domaće i regionalne liječnike, brojne stručnjake i javne osobe, kao i publiku željnu najnovijih znanja, iskustava i otvorenog dijaloga o estetici, zdravlju i ljepoti

Zagreb je bio domaćin ESTETICA FOR YOU – prve estetske konferencije otvorene za javnost u Hrvatskoj, koja je ponudila sveobuhvatan uvid u svijet estetske medicine i kirurgije iz perspektive struke, ali i iz iskustva pacijenata. Kroz cjelodnevni program izmjenjivale su se panel-rasprave, predavanja i radionice, a dvorana hotela Esplanade bila je ispunjena uzvanicima i posjetiteljima iz cijele regije. Publika je imala priliku neposredno komunicirati s renomiranim liječnicima i stručnjacima, postavljati pitanja i sudjelovati u razmjeni iskustava. Posebno zanimljive bile su ispovijesti influencerica Danijele Dvornik i Meri Goldašić te Adele Franceković, koje su otvoreno progovorile o svojim estetskim transformacijama te izazovima i benefitima koje su im donijele.

Na konferenciji je sudjelovala i sarajevska Poliklinika Dijamant, čiji su predstavnici, prim. dr. Zlatko Kravić i specijalist za transplantaciju kose Adem Kazan, hrvatskoj publici približili tursku metodu presađivanja kose, kao i najnovija rješenja za gubitak kose te obnavljanje obrva i brade. Suvremene teme estetske dermatologije bile su u fokusu panel-diskusije koju je vodila Ana Radišić, a dermatologinja dr. sc. Jelene Meštrović Štefekov, uz podršku Mateja Vuksana, beauty marketing managera Philipsa, govorila je o razlikama i prednostima uklanjanja dlačica kod kuće i u specijaliziranim poliklinikama. Posjetiteljice su na radionici imale priliku isprobati i popularni uređaj Philips Lumea te iz prve ruke saznati više o njegovu učinku, pod vodstvom Mateja Vuksana i dr. sc. Maje Kovačević.

Jedan od najposjećenijih dijelova konferencije bila je diskusija o blefaroplastici i suvremenom faceliftingu, održana pod pokroviteljstvom PROLUXX Duo spreja za oko. Panel-raspravu vodila je Dijana Čuljak, dr. Irena Filipović-Grčić publici je približila novosti u pomlađivanju kapaka, dok su ugledni kirurzi Siniša Glumičić, Tomica Bagatin i Mladen Duduković usporedili današnje tehnike faceliftinga s onima od prije deset godina, analizirali svjetske trendove te prokomentirali transformacije slavnih poput Kris Jenner i Lindsay Lohan.

Veliku pažnju posjetitelja izazvalo je i predstavljanje nove metode povećanja grudi u lokalnoj anesteziji. O svim aspektima zahvata, od odabira implantata, tijeka operacije do krajnjih rezultata, govorili su kirurginja Ivonne Žgaljardić te kirurzi Johann Nemrava, Igor Višnjar, Hrvoje Kisić i Dinko Bagatin, podijelivši s publikom konkretna iskustva i korisne savjete.

Koje su nove tehnike kada je riječ o rinoplastici, koje su mogućnosti, kako se nos mijenja s vremenom… otkrili su ponajbolji hrvatski kirurzi Siniša Glumičić, Tomica Bagatin, Ivan Rašić te kirurginja Maja Malić na panel-diskusiji "Moj nos, moj ponos", a fotografije "prije i poslije" oduševile su posjetitelje.

Veliko zanimanje izazvala je i panel-diskusija o filerima, botoxu i biostimulatorima koju je vodila Tončica Čeljuska. Svoja su iskustva i stručne savjete s publikom podijelile dermatologinje Željana Bolanča, Nevia Delalle i Jelena Jakić Petrović, kirurginja Ana Štanfel Hauser, dr. Jeannette Gjurić i kirurg Tomica Bagatin. Razgovaralo se o najnovijim preparatima i razlikama među tretmanima te posebno istaknula važnost kvalitete kože te precizan odabir metode u skladu s individualnim potrebama pacijenata.

Panel-rasprava "ESTETICA FOR YOU – kako mi je estetika promijenila život?" bila je posvećena autentičnim pričama žena koje su doživjele velike životne promjene zahvaljujući estetskim zahvatima, ali i timu liječnika koji su ih pratili na tom putu. Panel-raspravu vodila je Tea Batinić Janjuš, ujedno i organizatorica konferencije, a sudionici diskusije opisali su svoja iskustva.

Adela Franceković podijelila je iskustvo gubitka kilograma pod vodstvom dr. sc. Mirele Marić, mag. nutr., nakon čega je tim Poliklinike Duduković Kisić Malić izveo zahvate zatezanja kože tijela i faceliftinga. Dr. sc. Mladen Duduković govorio je o faceliftingu Danijele Dvornik, koja je iskreno opisala vlastitu transformaciju, a svoje iskustvo gubitka kilograma pod vodstvom nutricionistice Mirele Marić, opisao je i Branimir Benčić. Meri Goldašić podijelila je pak iskustvo face designa koji je izveo dr. Jakov Jurčević, a Dinka Vinković, dr. med. dent., govorila je o važnosti estetske transformacije osmijeha.

Praktične i edukativne radionice

Osim predavanja i panela, na konferenciji ESTETICA FOR YOU su održane i interaktivne radionice koje su primale do 30 posjetitelja. Na prvoj su se posjetitelji imali priliku čuti predavanje Poliklinike Dijamant o transplantaciji kose, obrva ili brade. Slijedila je radionica Jelene Orešković, specijalistice vježbi za lice i instruktorice pilatesa, koja je pokazala kako ciljanim vježbama odgoditi znakove starenja, a dr. sc. Maja Kovačević i Matej Vuksan vodili su radionicu o korištenju Philips Lumee, na kojoj su sudionice saznale kako koristiti ovaj uređaj, za koliko vremena će dati rezultate te kakav je osjećaj na koži. Praktične savjete o mršavljenju, važnosti probiotika i detoksikaciji podijelila je dr. sc. Mirela Marić, dok je magistra farmacije Sandra Pavić Drašković iz vlastitog iskustva predstavila koncept detoksikacijskih sokova.

Pokloni za posjetitelje

Uz zdravu i osvježavajuću okrjepu tijekom konferencije DD Detox Care hladno prešanim sokovima, Glaceau Smart vodom te svježim voćem, sudionici su kući ponijeli bogat goodie bag s Dukat Stay Strong proteinskim napitkom s kolagenom, zdravim grickalicama Raw Spirit i GranCereale. U vrećici su se našli i preparati za njegu kože poznatih brendova Vichy i Skinlick, JN Beauty kozmetičke poslastice, Keune proizvodi za kosu i Proluxx Duo sprej za oko, kao i kupon s čak 40% popusta na Philips uređaje za osobnu njegu. Zahvaljujući partnerima – Poliklinici Duduković Kisić Malić, Poliklinici dr. Jelene Jakić i drugima – sudionici su ostvarili i posebne popuste za estetske tretmane i proizvode.

Konferencija ESTETICA FOR YOU ostavila je snažan dojam na sudionike, pokazala koliko su važni edukacija i otvorena komunikacija o estetskim zahvatima, ali i potvrdila kako se povjerenje u struku, suvremene metode i individualni pristup u središtu uspješne estetske medicine danas.