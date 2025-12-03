ENTER konferencija: U četvrtak počinje najveći obrazovni događaj godine

Još nas samo jedan dan dijeli do početka ovogodišnjeg, petog izdanja ENTER konferencije - događaja koji već tradicionalno okuplja predavače, stručnjake, učitelje i entuzijaste posvećene podizanju kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj. Organizatori su se, kao i prethodnih godina, pobrinuli za vrhunsku izvedbu, pa će se konferencija od 4. do 6. prosinca održati u predivnom ambijentu Radisson Blu Resort & Spa hotela u Splitu, smještenog tik uz more. Ako još niste osigurali svoje mjesto, sve detalje o ulaznicama možete pronaći na službenim stranicama konferencije.

- Veliko mi je zadovoljstvo pozvati vas na već peto izdanje Enter konferencije na kojoj ćemo zajedno učiti, razmišljati i graditi obrazovni sustav na koji možemo biti ponosni. Pripremili smo vam bogati program, a ovogodišnji naglasak stavljen je na moderne, inovativne i primjenjive pristupe nastavi - od STEM-a i IKT-a, preko razvoja socio- emocionalnih kompetencija, do unapređenja novih modela motivacije učenika.

Vjerujem da ćete uživati ova tri dana, da će svatko naći nešto za sebe i umrežiti se s kolegama - kazao je Ivica Zelić, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Ako još niste rezervirali svoje mjesto, karata još ima! Možete iskoristiti kasnu kotizaciju u iznosu od 180 eura ili pak dnevnu kartu u iznosu od 80 eura. Ukoliko vam je potreban smještaj tijekom konferencije, osigurane su vam i prigodne cijene, a sve detalje pogledajte na poveznici.

Tri dana znanja, umrežavanja i inspiracije

Očekuje vas trodnevni program ispunjen predavanjima vrhunskih stručnjaka, interaktivnim radionicama i prilikama za umrežavanje. Sudionici će moći razmijeniti ideje, prakse i iskustva te dobiti konkretne alate koje mogu primijeniti u svakodnevnom radu. Fokus konferencije ostaje isti - razvoj i unapređenje obrazovanja u Hrvatskoj, ali ovogodišnja izdanja predavanja donose i nove perspektive koje će dodatno inspirirati sve koji rade u edukaciji.

Istaknuta predavanja koja ne želite propustiti

Toni Milun, matematičar i financijski stručnjak, održat će predavanje „Financijska pismenost kao ključ cjeloživotnog učenja i razvoja darovite djece“. Kroz praktične primjere i strategije, Milun će naglasiti važnost ranog financijskog obrazovanja te ponuditi savjete kako zarađivati više, trošiti pametnije i ulagati odgovornije. Mario Mikić Vučak iz tvrtke Culex pokazat će kako primjena VR i AR tehnologija može učionicu pretvoriti u motivirajuće, interaktivno i sigurno okruženje za eksperimentalno učenje, nešto što iz godine u godinu sve više postaje standard u modernoj nastavi.

Profesori s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu – Mile Dželalija, Marina Kranjec i Mija Marinković, predstavit će transdisciplinarni istraživački laboratorij osmišljen za sustavno poticanje potencijala darovitih učenika i usmjeravanje prema izvrsnosti.

Zašto sudjelovati?

ENTER konferencija proteklih se godina profilirala kao centralno mjesto okupljanja odgojno-obrazovnih stručnjaka i entuzijasta koji žele aktivno doprinijeti razvoju hrvatskog obrazovnog sustava. Ovogodišnji naglasak stavljen je na suvremene i inovativne pristupe podučavanju: rad s darovitom djecom, primjena STEM-a i IKT-a u nastavi, razvoj socio-emocionalnih kompetencija, unapređenje modularne nastave, uvođenje novih modela za motivaciju učenika. Program je organiziran u nekoliko tematskih sekcija koje vode iskusni moderatori, a svaka od njih bavi se najaktualnijim izazovima s kojima se današnji učitelji i škole susreću.

Ako i vi želite biti dio promjene, inspirirati se i unaprijediti svoju praksu-vidimo se na Enter konferenciji!